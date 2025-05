Livros e memória: Aline Bei pergunta, Pedro Mairal e Afonso Cruz respondem

Ou talvez essa centelha de vida, essa primeira intuição que o autor tem do livro, acabe conseguindo atravessar a escrita —às vezes atravessar a tradução, a edição e a leitura— até alcançar a emoção do leitor. Isso não se pode controlar. Escrever é sempre uma aposta no escuro. Nunca sabemos nem como, nem quando, nem a quem vai chegar aquilo que queremos dizer.

Aline Bei para Afonso Cruz: ainda me espanto com a materialidade do livro, essa Presença de peso variável, com ares geométricos, fruto de um tempo acumulado silenciosamente no espaço. muito antes de abri-los, rondo suas curvas, com a impressão de estar diante de um Enigma: qual é sua lembrança mais marcante com o objeto-livro?

Afonso Cruz: Uma das lembranças mais marcantes com um livro é o seguinte episódio, que descrevi em "O Vício dos Livros":

Certo dia, o meu pai ligou-me. Disse-me que tinha encontrado um livro, que me fora dedicado, na biblioteca da casa dos meus avós, na Figueira da Foz. Alguém, em tempos, arrumou um livro na prateleira, um daqueles com muitas páginas, sem reparar num outro, mais fininho, que ficou entalado dentro dele. O livro mais pequeno, que ficou anos escondido entre as páginas do outro, chamava-se "Eles Vieram de Madrugada", e foi escrito pela Manuela Câncio Reis. Na página de rosto, havia uma dedicatória, escrita pelo meu avô, que me era dirigida. Tinha eu onze anos na altura em que ele a escreveu. O meu avô morreu quando eu tinha vinte e três, e eu descobri-a aos quarenta, ou seja, quase trinta anos depois. Foi com emoção que abri o livro e li:

"Para o meu neto, para que ele perceba um pouco daquilo que eu passei".

O meu avô combateu a ditadura fascista e foi por isso preso e torturado algumas vezes, mas nunca o ouvi falar do que sofreu às mãos da polícia política, da PIDE. Deixou-me apenas essa dedicatória, como súmula de tudo o que passou. Eu sei que as palavras são muito poderosas, algumas salvam, outras matam e por vezes bastam duas ou três para mudar tudo. Quando li o livro "Eles Vieram de Madrugada", este deixou de ser da Manuela Câncio Reis para passar a ser o livro que o meu avô me escreveu. O protagonista daquelas memórias também se alterou, passou a ser o meu avô, e eu li-as com uma emoção que com certeza não teria tido se aquela frase não tivesse sido escrita no rosto do livro.