24 horas de livros: uma Virada Literária dentro da Virada Cultural de SP

Carrego comigo boas lembranças da Virada Cultural. Quando jovem, e isso faz um bom tempo, o evento era um dos grandes momentos do ano para mim e para meus amigos. Discutíamos para decidir em quais shows iríamos e como bancaríamos a bebedeira durante toda a madrugada.

Havia disposição para chegar cedo no centro de São Paulo, ver o que gostaríamos de ver, cochilar num canto qualquer —a escadaria do Theatro Municipal nos serviu de cama numa das edições e depois seguir. A graça estava em acordar ao som de um cover dos Beatles ou de Rogério Skylab e depois seguir o rumo do que mais nos interessava.

Caí num bom show do Pato Fu meio que por acaso, sem saber muito bem para onde estava indo. Também fui parar no fatídico show do Racionais em que a Praça da Sé virou campo de batalha graças à truculência do braço armado do Estado, que resolveu acabar com uma festa promovida pelo próprio Estado. Estupidez frequente.