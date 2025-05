Pepe Mujica: entre Dom Quixote e as borboletas de García Márquez

Mas falava do filme. Naquela noite pré-eleições, deixamos o cinema abalados pelo que vimos e pelo que, já sabíamos, nos aguardava. "The Sound Of Silence", música mais marcante de "Uma Noite de 12 Anos", tornava-se ali a trilha que me vem à cabeça diante de toda mediocridade e truculência bolsonarista.

Mujica contrastava com a mentalidade que parece dominar o mundo. Era um símbolo da coletividade, da busca por dignidade, da luta por justiça social. Algo muito diferente desse individualismo que faz cada vez mais sucesso pelas esquinas reais e virtuais.

A preocupação por uma vida melhor para todos foi trocada por um egoísmo baseado no "o que importa sou eu, o resto que se vire". E assim todos vamos nos massacrando um pouco mais a cada dia.

Coisa rara, o ex-presidente, antigo guerrilheiro e eterno jardineiro falava de amor sem ser sentimentalóide. Zero piegas, demonstrava esse amor na relação com a esposa, com a chácara, com as plantas e com Manuela, sua cachorrinha de três patas. Emanava ternura.

Como Eduardo Galeano, outro uruguaio com quem gostaria de comido uma medialuna, Mujica sabia que a utopia nos motiva, nos leva adiante. Mesmo sem alcançar tudo o que almejamos, pelo menos a utopia nos move para um lugar melhor, nos fez viver com propósito, de forma mais completa.

No começo do ano, o jornalista Pablo Cohen fez uma visita a Mujica em sua chácara. Pepe, bem debilitado, seguia com as leituras. Na ocasião, revisitava nada menos do que "Dom Quixote". "Aqui está tudo, é insuperável", comentou com Cohen sobre clássico absoluto de Miguel de Cervantes.