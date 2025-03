Affonso Romano: Uma coisa é ter bons sentimentos, outra é se tornar autor

Separei um tempo nos últimos dias para ler algumas coisas de Affonso Romano de Sant'Anna. Prestei atenção principalmente em entrevistas, na forma como o autor expunha suas ideias sobre a literatura.

Affonso se foi na última terça-feira, no meio do Carnaval. Tinha 87 anos e sofria do mal de Alzheimer. Ficara viúvo há pouco. A escritora Marina Colassanti, sua parceira ao longo de 35 anos, nos deixou no final de janeiro. Mortes tão próximas dão toque de história de amor a essas grandes perdas para nossas letras.

Vez ou outra me deparo com a discussão sobre arte engajada: boa ou não? É uma pergunta que normalmente se apoia no discurso dos artistas, no que eles dizem sobre seu trabalho, não na arte em si.