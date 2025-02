Sim, eles estão de volta: uma nova onda de livros para colorir

Em recentes listas dos mais vendidos do portal Publishnews, os livros para colorir ocupam metade das dez primeiras posições na categoria não-ficção. Concorrem com variações de um mesmo tema: Deus e Jesus. Pelo visto, quando o sujeito não está pintando ursinhos e leãozinhos, tenta tomar café com o filho ou conversar com o pai.

A volta dos livros para colorir parece consequência de outra onda do mercado editorial: a dos livros "cozy" e "comfy". São obras, sobretudo romances, que buscam provocar no leitor a sensação de quentinho, de aconchego, de conforto. Flertam com a chamada healing fiction, a "ficção de cura", com sua pegada de autoajuda encapsulada como histórias acolhedoras, muitas delas ambientadas em livrarias.

São fenômenos editoriais que indicam a quantidade de leitores (ou pintores) cada vez mais em busca de livros que não apresentem grandes desafios. Fazem da literatura ou do livro ilustrado e ainda sem cores uma espécie de bichinho de pelúcia ao qual se abraçar num momento difícil. E momentos difíceis não faltam numa vida, sabemos.

Olho para a nova leva de livros para colorir e lembro o conceito de brain rot —o cérebro virando paçoca graças às besteiras consumidas na internet. De tanto rolar o dedo na tela do celular, passamos a repudiar atividades complexas, algo que demande atenção.

"Livros? Adoro! Passei o final de semana pintando, inclusive. Leitura? Ah não, não consigo me concentrar. E também não queria ficar pensando na hora de descansar, né?", imagino alguém dizendo.

Lembro também de Beatriz Sarlo, crítica literária e grande intelectual argentina que morreu no final do ano passado. Lendo sobre sua vida, me deparei com uma frase que segue comigo: "Para que vou ler um livro se não é para me fazer pensar?".