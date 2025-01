Você iria a uma festa para ler? Só é solitário na leitura quem quer

Já foram mais de 150 encontros, alguns com dezenas, outros com centenas de pessoas. A essência continua a mesma: são leitores que se reúnem para fazer companhia uns aos outros, enquanto leem em silêncio. Fazem uma pausa para trocar ideias e, depois, voltam às páginas. Finalizam discutindo algo em comum.

Ao ler a reportagem sobre os encontros no El Pais, lembrei um leitor que pediu para que eu escrevesse sobre a solidão na literatura, que acompanharia tanto quem escreve quanto quem lê. Em outro momento eu posso pensar pelo lado do escritor. Por enquanto, fiquemos com os leitores.

Há, sim, uma camada inevitavelmente solitária na leitura. Podemos estar acompanhados de um estádio cheio, mas como a palavra escrita repercute em cada indivíduo é sempre única. Falo do que acontece em nossa cabeça enquanto percorremos as páginas: o ritmo, as nossas reflexões, como enxergamos as cenas, os traços que damos para os personagens, as interpretações que fazemos.

Esse é um aspecto necessariamente individual da leitura. Depois até podemos compartilhar sentimentos e afinar ideias, mas a recepção inicial é profundamente íntima. Não solitária de todo, no entanto. Vivo muito bem acompanhado pela coleção de histórias e personagens marcantes que ajudam a dar sentido à vida.

Agora, certo clichê de leitor isolado do restante do mundo enclausurado na biblioteca, vivendo apenas entre livros e pensamentos, não faz muito sentido. Pode corresponder a um tipo muito específico e raro de leitor, mas há outros tantos. E notamos isso ao olhar para o presente e para a história.

Na Grécia Antiga, multidões participavam de grandes festivais organizados para que longos poemas fossem integralmente recitados. Milhares de anos antes de os livros ganharem a cara que têm hoje, esse povo se reunia durante dias para ouvir histórias como "Ilíada" e "Odisseia".