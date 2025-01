Expectativa lá em cima: cinco livros que pretendo ler em 2025

Um dos primeiros livros que pretendo ler neste 2025 recém-iniciado é "As Lembranças do Porvir", de Elena Garro (Arte e Letra, tradução de Iara Tizzot). Quanto mais leio a literatura mexicana, mais me sinto em dívida com ela. Gosto demais de nomes contemporâneos como Fernanda Melchor, Cristina Rivera Garza, Clyo Mendoza, Juan Villoro, Juan Pablo Villalobos e Brenda Navarro.

Elena Garro entra nos times dos grandes autores mexicanos do século 20, ali com Octavio Paz e Juan Rulfo, do gigantesco "Pedro Páramo", um dos livros fundamentais do Realismo Mágico. É a corrente empregada pela escritora em seu "Memórias do Porvir", história de um povoado comandado por um milico cruel, onde maldade e amor se misturam.

Enquanto você lê este texto, provavelmente já avanço pelas páginas de "Solenoide", do romeno Mircea Cartarescu ("Mundaréu", tradução de Fernando Klabin), uma das grandes descobertas pessoais de 2024. Iniciei o catatau de quase 800 páginas quase no final de 2024, suspendi a leitura para dar conta de outros livros que precisava ler para determinados trabalhos.