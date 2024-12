Você tem ideia de quantas pessoas são necessárias para um livro existir?

"A Biblioteca no Fim do Túnel" é uma reunião de textos que escrevi ao longo de dez anos. Editores, curadores, coordenadores e afins que me contrataram nesse período e possibilitaram que eu crescesse profissionalmente e me mantivesse financeiramente têm seu quinhão. Não trabalho sentado em herança, todo mês preciso me preocupar com as contas.

Daí chego ao livro propriamente dito. Uma vez escrito, só falta todo o demais. E é muita coisa, muita gente, pode acreditar.

Um editor —Tito Montenegro— topa publicar. No dia a dia, a preparadora —a Débora Sander— trabalha com afinco no texto. No meio do caminho, uma designer —Paula Hentges— elabora o projeto gráfico enquanto uma artista —Luísa Fantinel— cria a ilustração que dá cara ao livro.

Outra profissional —Thaís Leidens— começa a pensar em ações para divulgar a novidade. Em algum momento a revisão terá que ser feita (Alec Lisboa). E a editora só pode apostar na obra porque é uma empresa e tem alguém para cuidar da parte administrativa (Miréia Almeida).

Ficou decidido que seriam convidadas pessoas para escrever a orelha —Maria Esther Maciel— e o posfácio —Diego Assis—, outros que estão no time que admiro e agradeço. Sem eles, "A Biblioteca no Fim do Túnel" não existiria. Não da forma como chegou às livrarias, ao menos.

Certamente deixo alguém de fora e já antecipo o pedido de desculpas. A relação, no entanto, ainda não acabou. Tem o pessoal da gráfica, da distribuidora, das livrarias?