Mortos e fantasmas no meio do deserto: é hora de ler Pedro Páramo

É a deixa para que eu repita o que falei ao escrever sobre "Cem Anos de Solidão". Sinto-me à vontade para ser taxativo com alguns raros livros porque é desperdício passar pela vida sem aproveitarmos essas maravilhas.

Tanto faz se assistirá ou não ao filme, mas leia "Pedro Páramo". E se já leu, releia. E se não foi adiante na sua primeira tentativa de leitura, tente de novo. Insista até conseguir. Se precisar de uma força, recomendo buscar pelo trabalho de Eliz Oliveira, pelo episódio do "30 Minutos" sobre a obra e por uma edição do podcast da Página Cinco a respeito de Rulfo.

"Vim a Comala porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo", lemos na abertura do romance, aqui traduzido por Eric Nepomuceno em edição da José Olympio.

Daí em diante o leitor é levado para uma jornada na qual ficará confuso com as muitas vozes da história. São elas que aos poucos nos permitem compor o que foi Comala, lugar desértico e mais quente do que o inferno.

Quem está vivo? Quem está morto? Tô conseguindo entender o que se passa? Meu deus do céu, para onde essa história está indo? Acho que me perdi. São perturbações comuns a qualquer leitor nos primeiros contatos com o romance de Rulfo.

O conselho que posso dar é: siga em frente. Não será uma jornada tranquila, mas a recompensa para quem persiste pelas cento e poucas páginas é imensa.