Feira Miolo(s): uma chance para conhecer um outro universo de livros

De caprichos na linha desses livros artesanais que é feita a Miolo(s), uma das principais feiras de publicações independentes do país. Promovida pela Lote 42 em parceria com a Biblioteca Mario de Andrade, que recebe o evento, o encontro deste ano acontecerá no próximo final de semana.

Mais de 300 editoras, coletivos e artistas de diversos cantos do Brasil e também da Argentina, Colômbia, Equador e Peru irão expor seus trabalhos para cerca de 10 mil visitantes. Além de livros que raramente vê pelas livrarias convencionais, o visitante encontra pelas bancadas da Miolo(s) uma boa variedade de trabalhos artísticos impressos em papel, como zines e desenhos originais.

É uma oportunidade para conhecer um lado bastante criativo, aguerrido e apaixonado do mercado editorial. Uma faceta que muitas vezes passa desapercebida por quem vive bitolado em grandes lançamentos, nomes retumbantes e listas dos mais vendidos. Investir um tempo para olhar com calma e atenção o que os expositores têm a oferecer pode render bons achados.

A Miolo(s) nasceu em 2014 e ficou grande a ponto de parte dos expositores precisarem revezar. Artistas e editoras de fora de São Paulo estarão nos dois dias de evento, enquanto o pessoal da capital e da região metropolitana irá apenas no sábado ou no domingo.

Exemplos: a paranaense Arte & Letra e a goiana Negaliu poderão ser visitadas ao longo de todo final de semana. A Incompleta e a Ercolano estarão por lá no sábado. A Bandeirola e a Zapata, no domingo. No site há a relação de expositores e os dias em que participarão do evento.

Olho de novo para o meus exemplares de "A Mão na Pena" e "Uma Questão Moral". Justamente as técnicas artesanais de impressão, como carimbo, serigrafia, tipografia, xilogravura e gravura em metal, serão o tema da edição deste ano do evento.