Com Borges e Proust, Papa Francisco recomenda: Leia literatura!

"Quando se lê uma história, graças à visão do autor, cada um imagina, à sua maneira, o choro de uma jovem abandonada, a idosa que cobre o corpo do neto adormecido, a paixão de um pequeno empreendedor que tenta ir para diante apesar das dificuldades, a humilhação de alguém que se sente criticado por todos, o rapaz que encontra no sonho a única saída para a dor de uma vida miserável e violenta", escreve.

E, ciente do poder que histórias escritas têm de nos aproximar de experiências alheias, continua: "Mergulhamos na existência concreta e interior do vendedor de fruta, da prostituta, da criança que cresce sem pais, da mulher do pedreiro, da idosa que ainda acredita que vai encontrar o seu príncipe".

Enfatiza que a leitura literária nos faz sentir vestígios de nosso íntimo e nos sensibiliza para as experiências vivenciadas por outras pessoas. Faz com quem saíamos de nossas profundezas para compreender outras lutas e desejos, vislumbrar a realidade com outros olhos.