Frequentemente apontada como uma das favoritas ao Nobel de Literatura, a canadense Anne Carson é reconhecida pela maneira como constrói sua literatura em diálogo com a antiga tradição grega.

Nesse volume temos 11 ensaios nos quais a intelectual aproxima autores aparentemente tão díspares quanto Safo e Simone Weil e toca, por meio de análises de obras milenares, em questões contemporâneas, como a visão da mulher como um ser "poluído". É de se admirar a aliança entre erudição e clareza nos escritos de Carson.

"Beleza e Tristeza", de Yasunari Kawabata (Estação Liberdade, tradução de Lídia Ivasa)

É cheio de delicadezas esse romance do começo da década de 1960 de autoria do japonês que levaria o Nobel de 1968. Num trabalho sobre a passagem do tempo, Kawabata coloca o leitor em contato com um escritor que reencontra uma mulher com quem teve um caso no passado, quando ela ainda era adolescente.

Uma citação: "Um escritor poderia captar e reviver a beleza desaparecida em um instante, transformando-a em uma obra sublime".

"Desonra", de J. M. Coetzee (Companhia das Letras, tradução de José Rubens Siqueira)