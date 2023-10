A adaptação de "A Queda da Casa de Usher" que estreou na semana passada na Netflix reforça a vitalidade de Poe. Nessa primeira temporada, a série de oito episódios busca transpor para os nossos dias elementos não só do conto que lhe dá nome, mas também de outros grandes textos do autor, como "O Assassinato da Rua Morgue" e "O Gato Preto".

Poe é uma leitura sempre recomendável e adaptações do tipo ajudam a arejar o nome do autor entre os leitores. Certos empurrõezinhos também fazem bem aos clássicos, como escrevi recentemente. Pensando na série, no entanto, foi uma outra questão que me veio à cabeça.

De cara, lembrei que há poucas semanas escrevi sobre mais uma adaptação da obra da inglesa Agatha Christie, grande nome da literatura policial. Com "A Noite das Bruxas", já são pelo menos quatro transposições de seus romances para o cinema nos últimos anos - temos ainda "Morte no Nilo", "Assassinato no Expresso do Oriente" e "A Casa Torta".

Faz tempo que olho para o que tem rolado nas telonas - e nas telinhas, pensando no streaming - e me surpreendo com a quantidade de filmes e séries que nascem de livros. Pesco "Sandman", baseada na obra monumental de Neil Gaiman, como mais um exemplo, deste vez com origem nos quadrinhos. É um fenômeno que acompanha a própria história da arte audiovisual.

Na última semana participei da Festa Literária da Mantiqueira, na simpática Santo Antônio do Pinhal. Durante o papo me perguntaram sobre o futuro do livro. Para onde vamos? Leitores seguirão existindo? Haverá interesse pelas histórias narradas em contos ou romances? São dúvidas corriqueiras, que nos acompanham há alguns séculos. Ainda que ganhe nuances, crise não é novidade.

Apesar de tudo, principalmente dos percalços comerciais, o livro e a literatura seguem firmes, às vezes encontrando caminhos improváveis para se fortalecer. Ou alguém imaginaria que a a separação entre Sandy e Lucas Lima faria com que as vendas de "A Morte de Ivan Ilítch", de Tolstói, aumentassem em 400%?