Raquel, que também já se debruçou sobre escritos de autores como Jane Austen, Clarice Lispector e Jorge Luis Borges, faz jus aos versos de "O Mundo é Grande". "O mundo é grande e cabe/ nesta janela sobre o mar./ O mar é grande e cabe/ na cama e no colchão de amar/ O amor é grande e cabe/ no breve espaço de beijar", cunhou o escritor que aparece na última história proposta pela argentina.

O outro título mexeu com algum canto muito oculto da minha memória. Ainda não consegui resgatar a história que já devo ter tido com esse livro, mas a buzanfona do elefante desenhado por Ziraldo em "História de Dois Amores" me é familiar demais para o trabalho não ter feito parte da minha vida em algum momento da infância. O título é a junção dos traços e das letras de dois dos grandes artistas brasileiros do século 20.

Contada por Drummond e ilustrada por Ziraldo, na obra pensada para pequenos o leitor é apresentado ao elefante Osbó, líder de sua manada, e à pulga Pul, que vive atrás da orelha do gigantão. São diversas as histórias que ambos viverão juntos numa saga sobre o amor e a amizade.

"História de Dois Amores" saiu pela primeira vez em 1985. Além do material original, essa nova edição traz alguns esboços das ilustrações de Ziraldo e uma foto do desenhista e do poeta ao lado de um triste elefante de circo. Já pode ficar como sugestão de presenta para o Dia das Crianças.

