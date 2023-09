Calvino foi um dos grandes escritores do século 20. Ele é dono de uma produção vasta e diversa. Na ficção, deixou livros como "O Visconde Partido ao Meio", "As Cosmicômicas", "Se Um Viajante Numa Noite de Inverno" e "As Cidades Invisíveis", títulos marcados por características bem diferentes, como vocês poderão ouvir no papo a seguir.

De sua não ficção, destacam-se coleções de ensaios como "Por Que Ler os Clássicos" e "Seis Propostas Para o Próximo Milênio". Por conta da efeméride, a obra de Calvino vem ganhando novas edições pela Companhia das Letras, casa do autor no Brasil.

Quem eu convidei para conversa a respeito da obra do italiano foi Adriana Iozzi Klein. Ela é doutora em teoria literária e literatura comparada pela USP, onde dá aulas, e fez especialização em literatura italiana na Universidade de Florença.

Pesquisadora apaixonada pelo trabalho do autor, recentemente lançou "A Poética da Reescritura em As Cidades Invisíveis de Italo Calvino". Publicado pela Nova Alexandria, é um estudo a respeito de um dos livros favoritos de Adriana, apontado por muitos como a obra-prima do italiano.

Assine a newsletter da Página Cinco no Substack.

Você pode me acompanhar também pelas redes sociais: Twitter, Instagram, YouTube e Spotify.