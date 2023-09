- Falei de problemas e virtudes. A própria Bienal comemorou a força dos "bookstans" pelos seus corredores. Definem como pessoas que, mais do que leitores, são fãs fervorosos de determinadas obras e artistas. Olho com reticências para o fenômeno. Fã bitolado não costuma ser um tipo muito afeito ao pensamento crítico, principalmente quando são seus cristaizinhos os criticados.

Pensando na literatura, é melhor focar no fomento de leitores abertos ao diálogo e aos muitos caminhos da arte. Para o mercado, no entanto, rendem boas cifras as grandes comunidades de fãs que consomem o que aparece pela frente vindo de seus ídolos, estão sempre prontos para defendê-los e exaltá-los nas redes sociais e, engajados, batem palma ou soltam likes para qualquer bobagem.

- Comemoro a leitura de contemporâneos, porém é bom ver que clássicos e nomes consagrados também tiveram o seu público na Bienal. Muita gente parou para trocar uma ideia com um Machado de Assis virtual no estande da Academia Brasileira de Letras. Já Clarice Lispector foi a segunda autora mais vendida da Rocco, desbancada apenas por J. K. Rowling e seu Harry Potter.

"A Hora da Estrela", de Clarice, ainda ficou entre os cinco livros mais comercializados da editora carioca. Ziraldo apareceu entre os livros mais procurados tanto da Melhoramentos, com "O Menino Maluquinho", quanto do Grupo Autêntica, com "Chapeuzinho Amarelo", feito em coautoria com Chico Buarque. É importante olhar para o hoje sem esquecer o ontem.

- Sim, os números da Bienal chamam muita atenção. Foram 5,5 milhões de livros vendidos, 1,5 milhão a mais do que na edição de 2021. Muitas editoras comemoraram faturamentos recordes e retorno do dinheiro investido - por mais que se venda muito, gasta-se muito para estar num lugar desses.

Só que os grandes números do Riocentro muitas vezes significam cifras minguando em outros cantos. Quem deixou uma boa grana por lá, nos próximos meses fatalmente gastará menos em livrarias e dará menos atenção a livros de editoras que não estiveram na Bienal. Os dados animadores do evento contrastam com outros preocupantes que sempre pipocam em pesquisas do setor. Não nos enganemos com a festa: o Brasil precisa de mais leitores.