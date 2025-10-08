Contra a Netflix, a estratégia dos rivais é não ter estratégia

Assim, o canal Fox da TV paga brasileiras e latino-americana virou o Star Channel, e o filial local lançou um outro streaming, com foco no entretenimento adulto e jovem, chamado Star+, para complementar a oferta do Disney+ —este último inicialmente direcionado a filmes e séries mais "família".

O problema é que já existia a plataforma Starzplay, da Lionsgate. O caso foi parar na Justiça brasileira e acabou resolvido por meio de um acordo extrajudicial —estimado em R$ 50 milhões, segundo fontes de mercado, embora nunca confirmado oficialmente. O Starzplay deixou de existir, virou Lionsgate+ —que também já foi encerrado.

No meio do ano passado, a Disney abandonou a estratégia de manter duas plataformas na América Latina: encerrou o Star+ e integrou todo o seu conteúdo ao Disney+, por meio da criação de um hub batizado com a marca Star.

Só que boa parte do conteúdo original desta seção era, nos EUA, parte do catálogo do Hulu —streaming que surgiu em 2007 como uma joint venture entre vários estúdios para concorrer com a Netflix. Com o tempo, as empresas foram saindo e a Disney ficou sozinha.

Além do que já tinha desembolsado no investimento inicial e na compra da Fox (US$ 71,3 bilhões, cerca de R$ 270 bilhões na época), a empresa recentemente pagou outros US$ 10 bilhões (cerca de R$ 53 bilhões) para ter o controle total do Hulu.

Tudo isso para, também no dia de ontem, descontinuar o serviço nos EUA e incorporá-lo ao Disney+.