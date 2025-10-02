Atriz criada por IA rouba a cena e divide Hollywood entre fascínio e medo

"E quanto às centenas de jovens mulheres vivas cujos rostos foram compostos para criá-la? Você não poderia contratar nenhuma delas?", questionou Mara Wilson, a eterna Matilda.

A situação escalou a um ponto que o sindicato dos atores resolveu se pronunciar. "O SAG-AFTRA acredita que a criatividade é, e deve permanecer, centrada no ser humano. O sindicato se opõe à substituição de artistas humanos por artistas sintéticos", afirmou a associação em um comunicado.

Para deixar claro, 'Tilly Norwood' não é uma atriz, é uma personagem gerada por um programa de computador que foi treinada com base no trabalho de inúmeros artistas profissionais —sem permissão ou remuneração. Não tem experiência de vida para se inspirar, não tem emoção e, pelo que vimos, o público não está interessado em assistir a conteúdo gerado por computador desvinculado da experiência humana SAG-AFTRA, que representa os profissionais de atuação nos EUA, em comunicado

A associação ainda ameaçou, citando o mais recente acordo coletivo da categoria: "Os produtores signatários devem estar cientes de que não podem usar artistas sintéticos sem cumprir com nossas obrigações contratuais, que exigem notificação e negociação sempre que um artista sintético for usado."

Com a recepção negativa, Eline Van der Velden usou o próprio Instagram de Tilly Norwood para se pronunciar. Em nota, ela afirmou que a criação não almeja substituir o trabalho de pessoas reais, nem a criatividade humana. "Como muitas formas de arte antes dela, ela desperta conversas, e isso por si só mostra o poder da criatividade", afirmou.