Entenda o jogo oculto por trás da disputa entre Trump e a Disney

Os críticos reprovaram os comentários por considerá-los politicamente tendenciosos e factualmente imprecisos, já que Tyler Robinson, autor do crime, não está ligado à direita. Nos bastidores, há quem diga que a gravação ocorreu antes de haver mais detalhes sobre o assassino —que foi preso e identificado no dia 12.

De qualquer forma, o humorista tocou em um vespeiro e o estrago já estava feito. A situação atingiu seu ponto mais crítico quando Brendan Carr, presidente do FCC (Federal Communications Commission, ou Comissão Federal de Comunicações), fez ameaças durante entrevista ao podcast do comunicador conservador Benny Johnson.

"Podemos fazer isso da maneira fácil ou da maneira difícil", disse Carr. "Essas empresas [a ABC e suas afiliadas] podem encontrar maneiras de mudar a conduta e tomar medidas, francamente, em relação ao Kimmel, ou a FCC terá trabalho adicional pela frente".

O comentário foi interpretado como pressão regulatória, já que o órgão tem poder equivalente ao nosso Ministério das Telecomunicações. Horas depois, dois grandes grupos de emissoras afiliadas —Sinclair e Nexstar— anunciaram que deixariam de exibir o talk show. Ao todo, são 66 estações, representando quase 24% da cobertura da rede e incluindo mercados estratégicos como Salt Lake City e Washington DC.

Pressionada, a Disney, proprietária da ABC, retirou Jimmy Kimmel Live! da programação nacional a partir de 17 de setembro.

O FCC pode cassar as licenças da ABC?

Para muitos, Carr ameaçou revogar as licenças da ABC e de suas afiliadas.