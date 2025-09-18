Guerras culturais influenciam cinema e TV há um século, aponta pesquisador

O que existe, contextualiza Pegoraro, são movimentos de pêndulos na cultura. O debate oscila: ora mais progressista, ora conservador —ou até reacionário. "[Atualmente] Estamos caminhando agora para um movimento mais conservador, até por conta do governo Donald Trump, que está sendo mais radical em suas políticas econômicas e em outras medidas para pressionar empresas, incluindo a indústria do entretenimento.

Hoje, estamos saindo de um pêndulo que era mais progressista. Celbi Pegoraro, autor, jornalista e pesquisador

Obviamente, cada país tem a sua versão da batalha —com disputas regionais se relacionando com os movimentos globais. "Não é homogêneo em todo o mundo", destaca o pesquisador. Ele conta que no Reino Unido, por exemplo, pesa menos as questões religiosas, e mais preocupações econômicas e migratórias. Contudo, tanto lá quanto aqui no Brasil e nos Estados Unidos, tem importância o desarranjo social e apreensão com os efeitos da globalização.

De 'A Feiticeira' aos dias atuais

O contexto temporal também tem a sua relevância. Em seu livro, Pegoraro menciona a série "A Feiticeira", exibida originalmente entre 1964 e 1972, e reprisada desde então.

Na época, a série quebrou paradigmas ao mostrar —ainda que não tenha sido a primeira— um casal dormindo na mesma cama, além de colocar a protagonista Samantha (Elizabeth Montgomery) em situações que não eram bem vistas por uma mulher casada. Além disso, o próprio subtexto da série —uma mulher que vai contra a sua natureza, causando os principais conflitos dos episódios— era um pouco subversivo para seu tempo. Aos olhos de hoje, no entanto, parece ter um tom conservador, sobre uma estrutura de família e sociedade que não existem mais.