Apple enterrou a audiência do futebol dos EUA; agora, quer a Fórmula 1

Estimado em US$ 2,5 bilhões (R$ 13,6 bilhões, na cotação atual), o licenciamento de dez anos foi visto como uma grande jogada financeira. Mas se pagaria em termos de audiência? Uma coisa é certa: no mundo todo estariam de olho no desenrolar do negócio, que poderia servir como exemplo —bom ou ruim— para outras ligas e clubes.

Spoiler: até aqui, foi ruim.

A MLS, claro, defende a sua escolha. Em 2024, às vésperas da final do campeonato, o comissário adjunto da liga, Gary Stevenson, comentou em entrevista ao The Athletic que estavam "muito satisfeitos com o produto que nós e a Apple entregamos aos nossos fãs". Já Don Garber, o comissário, afirmou em um papo para a CNBC Sports na mesma época que "temos mais assinantes do que nós e a Apple pensávamos que teríamos".

Acontece que a empresa fundada por Steve Jobs não tem a mesma proeminência na corrida do streaming. A plataforma por assinatura da empresa —o Apple TV+— conta com estimados 45 milhões de assinantes em todo o mundo. De acordo com uma reportagem recente de The Information, o serviço perderia cerca de US$ 1 bilhão (R$ 5,4 bilhões) por ano.

Isso enquanto concorrentes como a Netflix, que passa dos 300 milhões de lares, e o Amazon Prime Video, que vai além dos 200 milhões.

O que deu errado?

A aposta da MLS foi na grande base instalada da Apple. A empresa lidera o mercado de smartphones nos EUA, com 57,2% de share, sem falar de dispositivos como Apple TV e iPad. Há alguns anos, o app Apple TV pode ser acessado em TVs da Samsung e LG, entre outras. Além disso, os novos parceiros dão um jogo por rodada de graça para quem é assinante do Apple TV+, como também acesso irrestrito aos playoffs (mata-mata). O TV+ também exibe, sem custo adicional para os assinantes, o Friday Night Baseball, com jogos da Major League Baseball às sextas. Ou seja, é uma boa companhia.