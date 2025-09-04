O cinema encara os resultados de 2025 e se pergunta: e agora?

Setembro, em Hollywood, é sinônimo de virada: o verão no hemisfério norte chega ao fim e junto dele a temporada de grandes lançamentos, os chamados blockbusters. Neste ano, a expectativa era encerrar o período com festa, mas o saldo é de frustração. Ainda assim, há uma luz no fim do túnel —e ela vem do público mais jovem.

Segundo o portal Deadline, o mercado norte-americano arrecadou US$ 3,67 bilhões (R$ 20 bi) durante o período, quase o mesmo que o ano passado. Contudo, ficou um sentimento de derrota: a consultoria Gower Street havia previsto um crescimento de 14%, alcançando US$ 4,2 bilhões (R$ 23 bi) —um marco equivalente com o que era registrado antes da pandemia. Não deu.

E ainda que tudo isso represente apenas um país —os Estados Unidos—, o seu saldo impacta o resto do mundo, incluindo o que vemos na telona aqui no Brasil.