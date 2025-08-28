Globo perde terreno e agora corre para reconquistar público jovem

Enquanto isso, os jovens olham para outros lados. Na TV —agora conectada—, preferem acompanhar transmissões ao vivo no streaming —principalmente no YouTube—, enquanto dividem a atenção com o celular, com as redes de vídeos curtos.

O exemplo prático desse fenômeno é a CazéTV, criada a partir da parceria entre a agência de mídia e esportes LiveMode com Casimiro Miguel, que já era estrela da internet. O canal uniu a irreverência e atrações relevantes, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, para para pautar discussões e influenciar comportamentos —elementos centrais para o engajamento digital. Hoje, pode ser assistido não só no YouTube, mas também no Disney+, Amazon Prime Video, Samsung TV Plus e em outras plataformas.

Foi esse estalo que fez o grupo da família Marinho contratar, nas últimas semanas, alguns fenômenos com a juventude: Mariana Spinelli (ex-ESPN), Luana Maluf (Amazon Prime Video), Jorge Iggor e Bruno Formiga (ambos da TNT Sports).

Outro sondado foi Rômulo Mendonça, narrador com passagens pela ESPN e atualmente no Prime Video, que afirmou ter recebido convite da Globo, mas recusou. Já Luís Felipe Freitas, voz marcante da CazéTV, também foi alvo de propostas, segundo confirmou Casimiro Miguel.

Os novatos se juntam a Fred Bruno (ex-Desimpedidos), que bate ponto na Globo desde agosto do ano passado, e a alguns profissionais da casa que também possuem apelo com adolescentes e jovens adultos - como a repórter Sofia Arruda Miranda e André "Balada" (ex-jogador com passagens por Santos e Corinthians). Eles farão parte de uma "anti-CazéTV" global, chamada de GE TV —que ainda não tem data de lançamento ou grade de programação anunciados.

Os desafios pela frente

Reunir os melhores no mesmo time não garante, necessariamente, o sucesso, como o próprio esporte nos ensina.