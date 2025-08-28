Globo perde terreno e agora corre para reconquistar público jovem
Nas últimas semanas, quem acompanha o noticiário de mídia e esportes percebeu um movimento inesperado: a Globo iniciou uma ofensiva. A emissora contratou nomes conhecidos, que antes estavam em concorrentes, e fechou um acordo por direitos de transmissão que, até pouco tempo atrás, parecia impensável em sua programação: a NFL, a liga de futebol americano.
Por trás dessa estratégia está um objetivo claro: reconquistar o público jovem, cada vez mais distante da TV aberta e cada vez mais presente em redes sociais, na Twitch e, sobretudo, no YouTube.
A Kantar Ibope não divulga de forma pública dados sobre o perfil demográfico da audiência brasileira, mas, apesar de certas peculiaridades nacionais, podemos olhar para os dados dos Estados Unidos. Por lá, a idade média de quem assiste à TV no horário nobre é de 65 anos, segundo a Nielsen.
Enquanto isso, os jovens olham para outros lados. Na TV —agora conectada—, preferem acompanhar transmissões ao vivo no streaming —principalmente no YouTube—, enquanto dividem a atenção com o celular, com as redes de vídeos curtos.
O exemplo prático desse fenômeno é a CazéTV, criada a partir da parceria entre a agência de mídia e esportes LiveMode com Casimiro Miguel, que já era estrela da internet. O canal uniu a irreverência e atrações relevantes, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, para para pautar discussões e influenciar comportamentos —elementos centrais para o engajamento digital. Hoje, pode ser assistido não só no YouTube, mas também no Disney+, Amazon Prime Video, Samsung TV Plus e em outras plataformas.
Foi esse estalo que fez o grupo da família Marinho contratar, nas últimas semanas, alguns fenômenos com a juventude: Mariana Spinelli (ex-ESPN), Luana Maluf (Amazon Prime Video), Jorge Iggor e Bruno Formiga (ambos da TNT Sports).
Outro sondado foi Rômulo Mendonça, narrador com passagens pela ESPN e atualmente no Prime Video, que afirmou ter recebido convite da Globo, mas recusou. Já Luís Felipe Freitas, voz marcante da CazéTV, também foi alvo de propostas, segundo confirmou Casimiro Miguel.
Os novatos se juntam a Fred Bruno (ex-Desimpedidos), que bate ponto na Globo desde agosto do ano passado, e a alguns profissionais da casa que também possuem apelo com adolescentes e jovens adultos - como a repórter Sofia Arruda Miranda e André "Balada" (ex-jogador com passagens por Santos e Corinthians). Eles farão parte de uma "anti-CazéTV" global, chamada de GE TV —que ainda não tem data de lançamento ou grade de programação anunciados.
Os desafios pela frente
Reunir os melhores no mesmo time não garante, necessariamente, o sucesso, como o próprio esporte nos ensina.
Para além de nomes de peso, a futura GE TV precisará assegurar direitos de transmissão relevantes, capazes de atrair audiência e engajar os jovens adultos. Esse é justamente o diferencial da CazéTV, que conta com o melhor do portfólio garantido pela LiveMode —incluindo até partidas do Brasileirão de futebol masculino.
No caso da iniciativa da Globo, isso significa repensar a estratégia de programação. Por mais que a iniciativa seja grátis, ela não poderá contar com esportes e ligas de segunda categoria —ao menos aos olhos de seu público-alvo.
A coluna procurou o grupo para comentar os planos para a GE TV, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.
De qualquer forma, é aqui que entra outra notícia recente: na última segunda-feira, 26, o grupo carioca anunciou a aquisição dos direitos de exibição da NFL, a principal liga de futebol americano. O pacote inclui a pré-temporada, o jogo em São Paulo, além do Thursday Night Football (de quinta-feira à noite) e do Sunday Night Football (domingo à noite) — estes dois últimos com exclusividade da Globo.
A audiência do esporte norte-americano, porém, ainda é limitada: o jogo inaugural da NFL no Brasil rendeu cerca de 3 milhões de views para a CazéTV no ano passado —enquanto lives das Olimpíadas e da Copa do Mundo de clubes chegaram a atingir entre 15 e 20 milhões. Contudo, o produto tem um forte apelo com os jovens adultos.
Resta saber, contudo, o quanto da liga passará pela GE TV. Afinal, a Globo anunciou que NFL São Paulo Game terá transmissão do Sportv —que pode ser assinado via Globoplay e Prime Video, é verdade. A tendência, porém, é que a maior parte dos jovens acompanhe a transmissão pela CazéTV, que também exibirá a partida.
Outras atrações do portfólio do grupo também podem funcionar dentro do novo projeto. Um deles é a Fórmula 1, que ganhou um novo respiro com a série Drive to Survive, da Netflix. A categoria de automobilismo retorna para o grupo no ano que vem.
E o padrão Globo de qualidade?
Outro desafio será adotar uma abordagem menos rígida para se aproximar do público.
Na CazéTV, a irreverência muitas vezes supera o lado técnico —e limites são ultrapassados. O carisma de seus apresentadores é o grande atrativo, e eventuais falhas ajudam a criar uma proximidade com quem está assistindo. É quando o "amadorismo" se transforma em estilo.
Mesmo Rômulo Mendonça, que foi sondado para mudar de casa, se tornou conhecido justamente pelo exagero, com uma narração que dificilmente teria espaço no Sportv ou na TV Globo.
Resta saber se, agora, a empresa estará disposta a conceder essa liberdade criativa.
Nem sempre foi assim - e alguns que hoje estão na CazéTV eram globais, como Fernanda Gentil e Igor Rodrigues.
No fim das contas, a Globo precisa aceitar que o mundo mudou - e insistir no "padrão Globo" pode condená-la à irrelevância no digital.
