Oscar no YouTube? Streaming do Google pode salvar premiação e o cinema

O nome dele? YouTube. E agora a plataforma estaria interessada nos direitos de transmissão do Oscar.

Gigantes de olho na tela grande

Segundo a Bloomberg, o streaming — que é do Google — teria consultado a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela organização, para adquirir os direitos de exibição do Academy Awards a partir de 2029, após o fim do atual contrato com a ABC.

O canal aberto, que pertence à Disney, transmite a entrega das estatuetas há cerca de cinco décadas. Contudo, a Academia está agora sendo cortejada por outros grupos de mídia, principalmente streamings —incluindo grandes nomes como Netflix, Amazon (dona do Prime Video), NBCUniversal e Paramount Skydance (da emissora CBS e do Paramount+).

Fechar um acordo com uma companhia como a Netflix seria uma ótima jogada: estaria garantida uma plataforma global, com interesse pelo Oscar como participante da disputa e que, principalmente, se revelou uma criadora de fenômenos de televisão, como "Wandinha" e "Round 6".

A gigante do streaming já tem uma premiação de Hollywood para chamar de sua: o Screen Actors Guild Awards, organizado pelo sindicato dos atores. Em 2024, registrou 4,3 milhões de visualizações, segundo a própria empresa — mais que o dobro da audiência de 2022 nos canais pagos TNT e TBS, ainda que as métricas sejam diferentes.