Oscar no YouTube? Streaming do Google pode salvar premiação e o cinema
O Academy Awards, mais conhecido como Oscar, chega às portas do seu centenário em meio a uma crise de relevância. A cerimônia, que já foi um dos maiores eventos televisivos do planeta, hoje luta para se adaptar à nova era da mídia.
Nos anos 1980, seus organizadores ainda arriscavam falar em um público global de 1 bilhão de pessoas. Hoje, evitam qualquer estimativa. Nos Estados Unidos, a audiência despencou em tempos recentes: de 37,3 milhões de espectadores em 2015 para 19,7 milhões em 2025.
Enquanto o telespectador se mostra cada vez menos disposto a acompanhar uma festa de quase quatro horas, um outro fenômeno só cresce. Segundo a Nielsen, ele já representa 13,4% da audiência em televisores conectados nos lares norte-americanos, com vídeos de todo tipo — inclusive transmissões ao vivo que podem durar muitas horas.
O nome dele? YouTube. E agora a plataforma estaria interessada nos direitos de transmissão do Oscar.
Gigantes de olho na tela grande
Segundo a Bloomberg, o streaming — que é do Google — teria consultado a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela organização, para adquirir os direitos de exibição do Academy Awards a partir de 2029, após o fim do atual contrato com a ABC.
O canal aberto, que pertence à Disney, transmite a entrega das estatuetas há cerca de cinco décadas. Contudo, a Academia está agora sendo cortejada por outros grupos de mídia, principalmente streamings —incluindo grandes nomes como Netflix, Amazon (dona do Prime Video), NBCUniversal e Paramount Skydance (da emissora CBS e do Paramount+).
Fechar um acordo com uma companhia como a Netflix seria uma ótima jogada: estaria garantida uma plataforma global, com interesse pelo Oscar como participante da disputa e que, principalmente, se revelou uma criadora de fenômenos de televisão, como "Wandinha" e "Round 6".
A gigante do streaming já tem uma premiação de Hollywood para chamar de sua: o Screen Actors Guild Awards, organizado pelo sindicato dos atores. Em 2024, registrou 4,3 milhões de visualizações, segundo a própria empresa — mais que o dobro da audiência de 2022 nos canais pagos TNT e TBS, ainda que as métricas sejam diferentes.
Porém, o interesse do YouTube é uma daquelas notícias que chacoalha tudo.
Em busca dos mais jovens
Para o Academy Awards, seria encontrar um parceiro que, em alcance, perde apenas para a TV aberta.
Se o YouTube começou há 20 anos com vídeos curtos, hoje é um gigante que abraça os mais diversos perfis de conteúdo —inclusive porque quer cada vez mais aumentar a permanência do espectador. As transmissões ao vivo são parte dessa estratégia.
Há, também, o fenômeno da segunda tela, com lives que comentam ao vivo o que estamos vendo na televisão tradicional ou em outros eventos. Incluindo o Oscar. Mesmo que indiretamente, isso já rende uma receita monetária para o Google.
O dinheiro é um ponto-chave aqui. Ao comprar diretamente os direitos de transmissão, é provável que o YouTube não siga o seu modelo tradicional, no qual os anúncios têm a receita dividida em 45% para a empresa e 55% para o criador de conteúdo. Seria um contrato mais tradicional, mas que também abre outras portas de monetização.
A gigante da tecnologia poderia vender anúncios mais premium, dentro dos intervalos, por valores mais altos do que cobra habitualmente —e que podem chegar até para quem tem a versão paga, sem publicidade.
Para Hollywood, como um todo, é um caminho para recuperar um público que parece não se importar tanto com os filmes indicados, ou até mesmo para a tela grande de forma geral. Segundo o eMarketer, 54,3% da audiência do YouTube tem entre 18 e 34 anos. Já na ABC, a idade média do espectador é de 66 anos, de acordo com a Nielsen.
Isso em uma realidade onde a bilheteria mundial do cinema despencou de US$ 42 bilhões (R$ 230 bilhões, no câmbio atual) em 2019 para US$ 32,3 bilhões (R$ 177 bilhões) em 2024.
No fim, a entrada do YouTube pode representar um fôlego inesperado para os cinemas. Quem diria?
