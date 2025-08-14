Cansado da Netflix? Conheça 5 streamings brasileiros que fogem do óbvio
Enquanto Netflix, Prime Video e Disney+ dominam as atenções e os assinantes, o Brasil tem streamings que se destacam oferecendo filmes de arte, clássicos raros, produções independentes, eventos ao vivo e outros conteúdos pouco explorados. Mostram que há vida —e muito conteúdo— além da série do momento.
Para visualizar esse cenário, imagine uma pirâmide com três camadas: na base, os gigantes internacionais do entretenimento concentram assinantes e investimentos; no meio, temos plataformas com catálogo amplo misturam títulos populares e exclusivos; e no topo, ficam os serviços de nicho focam em conteúdos específicos, pouco atendidos pelos líderes.
É nesse espaço que essas empresas brasileiras disputam seu lugar, com curadoria humana, acordos exclusivos e até estratégias que misturam salas de cinema e vídeo sob demanda.
Conheça algumas delas a seguir.
Looke: para todos os públicos
"Nós nos posicionamos mais no meio [da pirâmide]", conta Luiz Bannitz, chefe de operações da Encripta —empresa responsável pelo streaming Looke. "Temos a proposta de ter todo tipo de conteúdo para vários segmentos".
O serviço é um dos pioneiros entre os brasileiros, tendo sido lançado em abril de 2015. Por R$ 16,90 mensais (ou 12,49 ao mês no plano anual), o assinante tem acesso a cerca de 10 mil títulos, entre longas-metragens e episódios de séries.
"Compramos muitos filmes — americanos, europeus... procuramos comprar de todos os países, de todos os territórios. Buscamos também uma seleção de conteúdos exclusivos, até para chamar mais público e conseguir um diferencial", explica Bannitz. "Fazemos um equilíbrio entre o conteúdo de massa e o de nicho".
UOL Play: reinventando a TV paga
Outro representante desse segundo pavimento é o UOL Play, do Grupo UOL, que se diferencia ao assumir o papel de uma espécie de TV por assinatura reinventada, com tudo centralizado no mesmo ambiente.
"O assinante pode personalizar sua jornada escolhendo quais canais deseja contratar", explica Paulo Samia, CEO do grupo. É possível combinar a assinatura com serviços como Paramount+, Universal+ e HBO Max, além de incluir os sinais lineares como Warner Channel, BandSports e outros.
No total, são 15 mil títulos disponíveis —incluindo produções próprias do UOL e de parceiros como Warner Bros., Sony e Paramount. O streaming também aposta no esporte ao vivo: em 2025, transmitiu partidas do Campeonato Paulista de Futebol masculino, o que cria "um ecossistema integrado e dinâmico", nas palavras de Samia.
Hoje, o UOL Play exibe a Liga de Basquete Feminino, o Novo Basquete Brasil e o Paulistão Feminino, além de comercializar o NBA League Pass e o UFC Fight Pass. "Nossa proposta é seguir ampliando o portfólio, oferecendo variedade e qualidade para todos os perfis de fãs", antecipa o executivo.
Os pacotes de assinatura partem de R$ 19,90 por mês e, no plano anual, o cliente recebe R$ 20 de crédito na Ingresso.com — que também integra o conglomerado, reforçando as vantagens da integração vertical.
Oldflix: foco na nostalgia
Pegando o elevador, chegamos no topo da pirâmide —com os streamings que ocupam um nicho mais específico.
A Oldflix, lançada em 2016, é um dos grandes exemplos do segmento, apostando na nostalgia do público. Lá, os assinantes encontram astros da Era de Ouro de Hollywood, como Elizabeth Taylor, Marlon Brando e Ava Gardner —ou mesmo atrações com perfil mais pipoca, como "CHiPs", "MacGyver", "Speed Racer" e até "Cybercops". O valor da assinatura é de R$ 16,90 ao mês.
"Nos destacamos pela curadoria, longevidade, suporte e compromisso com a preservação cultural", explica Wagner Wanderley, CEO da Oldflix.
Isso traz um grande desafio, como relata o executivo. "O processo de licenciamento exige pesquisa, negociação e, muitas vezes, resgate de contratos antigos ou conteúdos que estavam fora de circulação. Negociar com os grandes estúdios pode ser mais complexo, tanto pelos custos quanto pelas exigências contratuais, especialmente em relação a obras mais antigas. Ainda assim, ao longo dos anos, conseguimos firmar parcerias sólidas que nos garantem um catálogo único no mercado brasileiro".
Atualmente, a Oldflix conta com cerca de 4 mil vídeos, entre longas-metragens, episódios, desenhos animados e documentários. "Os mais assistidos são, majoritariamente, seriados e filmes das décadas de 1960 e 1970", revela Wanderley.
Reserva Imovision: curadoria única
Também no topo da pirâmide está um espaço dedicado a um outro tipo de cinema, frequentemente chamado de "de arte" ou "independente". É nesse espaço que atua o Reserva Imovision (lê-se "Imovisiôn", à francesa), criado pelo francês Jean Thomas Bernardini —mesmo que ele confesse não gostar muito desses rótulos.
Bernardini fundou a distribuidora Imovision em 1989, e também está à frente do cinema Reserva Cultural, com salas em São Paulo e Niterói (RJ). Durante a pandemia, decidiu explorar os direitos de cerca de 500 longas-metragens que possuía para vídeo sob demanda. Foi assim que, em 2021, lançou a plataforma.
O que diferencia o Reserva Imovision é sua linha editorial. "Talvez sejamos a única empresa no mundo em que 100% dos títulos foram escolhidos por uma pessoa —no caso, eu mesmo", revela Jean Thomas.
Ainda assim, o executivo pontua que teve que adaptar a sua curadoria aos tempos atuais. "O mercado e o público mudaram. Nós também mudamos", explica. "A gente cresceu, se abriu, tolerou alguma coisa que antes não tolerava, talvez."
[Antes] Era muito mais ousado, muito mais direto, curto, ou com uma fala e compreensão um pouco mais lenta, para poder analisar. Esse tipo de filme não funciona mais, nem no cinema e nem no streaming. O pessoal não aguenta, vê muito pouco ou abandona logo. Jean Thomas Bernardini, do Reserva Imovision
Isso tudo se reflete em um catálogo que inclui produções francesas, iranianas, brasileiras, japonesas, italianas, espanholas e de diversas outras procedências. Entre os títulos, o assinante encontra clássicos como "Calígula: O Corte Final" e "Eu, Christiane F.", além de lançamentos exclusivos, como "Estás Me Matando Susana" (com Gael García Bernal). Tudo isso por R$ 24,90 no plano mensal. Também é possível realizar o aluguel por título.
Belas Artes à la Carte: o que não tem na Netflix
"A ideia foi fazer um serviço que oferecesse o que a Netflix não oferecia". É assim que André Sturm explica a fagulha que o fez lançar o Belas Artes à La Carte, em 2020.
O empresário é dono do Belas Artes, um dos últimos complexos de cinema de rua de São Paulo, e também da distribuidora Pandora —seguindo a mesma integração vertical da Imovision. "Ter cinema, distribuidora e plataforma própria são múltiplos canais que se complementam", explica. "A sala de cinema lança cerca de 200 filmes por ano, mas existem bem mais que valem a pena".
Hoje, afirma Sturm, o serviço online conta tanto com destaques do passado quanto lançamentos recentes.
"Ao longo do tempo fomos ampliando a quantidade e as descobertas, especialmente títulos dos anos 70, 80 e 90, que muitas vezes são difíceis de achar", contextualiza o empresário —que conta que esse tipo de esforço é quase de "arqueologia". "Você procura, vasculha, conversa com gente, encontra um representante alemão, alguém que trabalhou num departamento de vendas, e descobre o dono dos direitos. É um trabalho de baú: às vezes você acha um filme e fica super feliz."
Isso se reflete na disponibilidade de produções de cineastas como Pedro Almodóvar, Rainer Werner Fassbinder e Alfred Hitchcock. Há, também, lançamentos recentes —que chegam por meio das aquisições da Pandora. Toda semana, são adicionados entre quatro e cinco longas. Isso por R$ 12,90 no plano mensal.
Nosso público é, em 90% dos casos, gente que gosta de cinema. Tem pessoas com mais de 60 anos que têm saudade de ver esses filmes; tem gente mais jovem que quer ver os clássicos, e também quer ver novidades de diretores independentes. É um público que gosta de cinema e que confia na nossa curadoria. André Sturm, do Belas Artes à La Carte
Parceiros de distribuição
O alcance é um desafio para os streamings brasileiros de nicho. Para ganhar escala e visibilidade, alguns recorrem a parceiros como a Amazon, que disponibiliza catálogos de terceiros por meio dos chamados Channels, dentro do Prime Video.
Para o espectador, a vantagem é acessar tudo em um único app e ter apenas uma fatura. Para as empresas, o benefício está em não precisar lidar com a parte técnica ou cobrança, que ficam a cargo da Amazon.
Os catálogos de Looke e Reserva Imovision estão disponíveis no Prime Video Channels. Apesar de a fatia que fica com a empresa norte-americana ser significativa, os executivos afirmam que o modelo é favorável. "A Amazon oferece muita visibilidade", destaca Bannitz. "O número [de usuários] deles é muito maior. A força compensa e ajuda a democratizar", conclui Bernardini.
Já André Sturm, do À La Carte, tem uma experiência diferente: "É extremamente complexo [entrar na Amazon]. Muitas vezes as condições comerciais não são equânimes". Wagner Wanderley também relata desafios: "Há burocracias contratuais e exigências comerciais que muitas vezes não se alinham com o nosso modelo de negócio ou com a proposta da Oldflix".
Atualmente, o Belas Artes à La Carte está disponível no UOL Play, enquanto o Looke tem parceria de distribuição com TIM e Vivo. Ambos também estão na Claro.
Desafios tecnológicos e financeiros
Para além do catálogo, manter uma plataforma ativa exige investimentos contínuos. Tudo isso sem as grandes verbas de Netflix, Disney e afins.
"Um grande problema é a obsolescência das TVs: a Samsung, por exemplo, lança um televisor com novo sistema e a gente tem que desenvolver um novo aplicativo para aquela TV", desabafa Sturm.
"Grande parte das soluções de qualidade, especialmente em tecnologia e infraestrutura, é cobrada em dólar, enquanto nossa assinatura é comercializada em real. Isso exige um equilíbrio constante entre oferecer um serviço robusto e evitar repassar esses custos ao assinante", complementa Wanderley, da Oldflix.
Ainda que existam desafios, os executivos revelam que, no geral, os serviços são financeiramente sustentáveis.
"Estamos no azul há bastante tempo", destaca Bernardini, do Reserva Imovision. "Cinema é muito mais caro. Em termos de lucro final, o streaming ajuda bastante, cumprindo um papel importante: ele pode, eventualmente, compensar o prejuízo das estreias nos cinemas."
Como fica claro, para os independentes, a questão não é escolher entre cinema ou streaming, mas sim entender como o vídeo pela internet pode assegurar um futuro mais sustentável para a sétima arte como um todo.
