Cansado da Netflix? Conheça 5 streamings brasileiros que fogem do óbvio

Bernardini fundou a distribuidora Imovision em 1989, e também está à frente do cinema Reserva Cultural, com salas em São Paulo e Niterói (RJ). Durante a pandemia, decidiu explorar os direitos de cerca de 500 longas-metragens que possuía para vídeo sob demanda. Foi assim que, em 2021, lançou a plataforma.

'Bernadette: A Mulher do Presidente', com Catherine Deneuve, é um dos títulos exclusivos do Reserva Imovision Imagem: Divulgação/Imovision

O que diferencia o Reserva Imovision é sua linha editorial. "Talvez sejamos a única empresa no mundo em que 100% dos títulos foram escolhidos por uma pessoa —no caso, eu mesmo", revela Jean Thomas.

Ainda assim, o executivo pontua que teve que adaptar a sua curadoria aos tempos atuais. "O mercado e o público mudaram. Nós também mudamos", explica. "A gente cresceu, se abriu, tolerou alguma coisa que antes não tolerava, talvez."

[Antes] Era muito mais ousado, muito mais direto, curto, ou com uma fala e compreensão um pouco mais lenta, para poder analisar. Esse tipo de filme não funciona mais, nem no cinema e nem no streaming. O pessoal não aguenta, vê muito pouco ou abandona logo. Jean Thomas Bernardini, do Reserva Imovision

Isso tudo se reflete em um catálogo que inclui produções francesas, iranianas, brasileiras, japonesas, italianas, espanholas e de diversas outras procedências. Entre os títulos, o assinante encontra clássicos como "Calígula: O Corte Final" e "Eu, Christiane F.", além de lançamentos exclusivos, como "Estás Me Matando Susana" (com Gael García Bernal). Tudo isso por R$ 24,90 no plano mensal. Também é possível realizar o aluguel por título.