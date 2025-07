Warner, Discovery e Paramount mudam, mas Hollywood segue sem rumo

O valor total da transação chega a US$ 8 bilhões (R$ 45 bilhões, no câmbio atual). Em 2023, a Paramount acumulava uma dívida de longo prazo de aproximadamente US$ 14 bilhões (R$ 78 bi). Diante desse cenário, é natural se perguntar: por que o herdeiro do quarto homem mais rico do mundo está apostando em uma estratégia tão arriscada?

O fim de um império

A formação da Paramount, tal como a conhecemos hoje, seguiu o modelo clássico dos magnatas da mídia das décadas de 1980 e 1990. Sumner Redstone, então proprietário da National Amusements, iniciou uma série de aquisições no setor de entretenimento. Com isso, construiu um império verticalmente integrado, reunindo sob o mesmo grupo salas de cinema, um estúdio, uma programadora de canais pagos e uma das quatro principais redes de televisão aberta dos Estados Unidos.

Acontece que o mundo mudou a partir dos anos 2010, período no qual Redstone —já na casa dos 90 anos— teve decisões controversas, se envolveu em disputas familiares e não agiu na velocidade necessária. Ele morreu em 2020.

Pouco antes, a filha do empresário, Shari Redstone, assumiu a liderança do conglomerado, mesmo sem ocupar o cargo de CEO. Sob sua influência, a companhia iniciou —de forma tardia— uma guinada em direção ao streaming. Primeiro com a aquisição da Pluto TV, depois com a reformulação da CBS All Access, que passou a se chamar Paramount+. No entanto, rivais como Netflix, Amazon e Disney já haviam avançado consideravelmente nesse mercado, deixando a Paramount em desvantagem na corrida digital.

O que David Ellison recebe agora é uma plataforma de streaming com cerca de 67 milhões de assinantes no mundo, algo modesto diante dos mais de 300 milhões da Netflix. Já a Pluto TV, que chegou a liderar o segmento conhecido de canais gratuitos com programação linear via internet (modelo conhecido como Fast), perdeu espaço para concorrentes como Tubi e Samsung TV Plus. Marcas tradicionais do grupo, como MTV, Comedy Central e Nickelodeon, não conseguiram acompanhar a transição para o ambiente digital e viram suas programações enfraquecerem no cada vez mais irrelevante mercado de TV por assinatura. Já no cinema, o cenário também é de retração: a Paramount lançou 17 filmes em 2022, 13 em 2023 e prevê apenas 10 para 2025. Em 2026, o número deve cair para seis.