Talk shows estão morrendo! E a culpa não é só de Donald Trump

Nada disso estaria acontecendo se as próprias fundações dos programas de tarde da noite não estivessem abaladas —e, pelo jeito, é questão de tempo até ruírem de vez, tanto nos EUA quanto no Brasil. Contudo, o substituto já está aí, ainda que pouca gente tenha percebido.

Do céu ao inferno

Por décadas, a televisão norte-americana teve uma base bem estabelecida. Eram apenas três grandes redes abertas (ABC, CBS e NBC), que dominavam o panorama da mídia. De noite, os canais exibiam séries no chamado prime time (ou horário nobre, como falamos por aqui), o que seria o equivalente às nossas novelas. Depois havia sempre um noticiário local, e em seguida era exibido um talk show.

The Tonight Show com Johnny Carson foi o responsável por popularizar o formato na NBC: uma abertura com monólogo do apresentador, seguida por entrevistas com celebridades, piadas e números musicais. Logo, as emissoras concorrentes lançaram suas próprias versões. Com nomes como Jay Leno e David Letterman no comando nas décadas seguintes, os talk shows alcançaram tanto sucesso que surgiram programas ainda mais tarde na grade, ocupando a faixa pós-late-night.

Nos anos 1990 e 2000, David Letterman era um dos grandes rostos do late-night. Aqui, ele entrevista Evander Holyfield Imagem: Alan Singer/CBS/Divulgação

Acontece que o jogo virou nos últimos anos. A ascensão da internet com redes sociais, vídeos curtos e plataformas de streaming tirou o público da televisão tradicional. De acordo com levantamento divulgado pela Fortune no ano passado, a audiência de Colbert na CBS havia despencado 32% em apenas cinco anos. Já a receita, segundo a Guideline, caiu 10% nos oito primeiros meses de 2024.