Streamings contestam cota de produções do Brasil em regulamentação do setor

Segundo ele, os membros-fundadores da associação compartilham esse compromisso com o fortalecimento do setor. Ainda assim, a organização se opõe ou apresenta ressalvas a diversos pontos da proposta de regulamentação apoiada pelo MinC, como a cota para produções nacionais.

Debate na sociedade

Até hoje, as plataformas de vídeo sob demanda operam no Brasil sem regras específicas —ao contrário do que ocorre com a TV tradicional e o cinema. Em 2022, o senador Nelsinho Trad (PSD) apresentou um projeto de lei para preencher essa lacuna. A proposta previa, entre outros pontos, a cobrança da Condecine com alíquotas de até 4% sobre a receita local. Parte desse valor, até 50%, poderia ser abatida caso os serviços invistam em produções nacionais.

Ao chegar à Câmara dos Deputados, sob a relatoria de Jandira Feghali (PCdoB), a proposta foi modificada com base nas legislações de lugares como Itália, Portugal e Espanha. Ganhou o nome de Lei Toni Venturi, em homenagem ao cineasta morto em 2024, e a contribuição à Condecine foi ampliada, variando de 0% a 6% —com até 60% podendo ser investido diretamente em obras brasileiras.

Essa é a versão do texto que o Ministério da Cultura apoia.

"Não é eficiente simplesmente importar soluções prontas", comenta Rocha. A Strima não nega qualquer tipo de cobrança, mas evita falar em números. "Quando analisamos dez países com maiores mercados globais de serviços de streaming em faturamento, [...] apenas três contam com esse tipo de contribuição. E mesmo nesses casos, considerando uma base equivalente à proposta aqui no Brasil pelo projeto de lei, a alíquota efetiva de contribuição desses países seria de 4,75% no Canadá, 4,12% na França e 2,02% na Alemanha".