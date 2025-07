Netflix testa canais ao vivo e flerta com modelo das operadoras de TV paga

Agora é oficial: a Netflix está virando TV a cabo. Em dois movimentos nas últimas semanas, a gigante do streaming anunciou que agregará sinais lineares "ao vivo" de outros parceiros, modificando profundamente a forma como a empresa atua. Tudo para aumentar a retenção e tempo médio do espectador, além de abrir mais portas para a publicidade.

O primeiro anúncio —que pouca gente aqui no Brasil deu atenção— foi em meados de junho. A companhia norte-americana divulgou um acordo com a TF1, famoso conglomerado de mídia francês que é dono do canal de TV aberta mais popular no país. A partir de meados de 2026, as emissoras do grupo e as produções da plataforma sob demanda, a TF1+, serão integradas ao catálogo da Netflix na França.

Seria como ter os sinais da TV Globo, da GloboNews e do SporTV, além das séries do Globoplay, figurando no serviço do grande N vermelho sem custo adicional.