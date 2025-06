Brad Pitt é nova cartada da F1 para consolidar o esporte no entretenimento

Ainda assim, a expectativa de bilheteria não é tudo isso. Segundo o Box Office Therapy, a previsão é que a arrecadação nos EUA fique entre US$ 59 milhões e US$ 75 milhões (de R$ 327 milhões a R$ 416 milhões) no primeiro fim de semana. Bons números, mas não excelentes —ainda mais considerando o tamanho do investimento. O que pode mudar essa trajetória é um boca a boca positivo dos espectadores após as primeiras sessões.

Os donos dos cinemas torcem por isso. Já a Liberty Media não deve estar tão preocupada: a soma de todos esses esforços promocionais e de arrecadação fizeram o produto que eles compraram em 2016 por US$ 4,4 bilhões (R$ 13,5 bilhões, no câmbio da época), com mais US$ 3,4 bilhões em dívida líquida (R$ 10,5 bilhões, também na cotação daquele ano), hoje seja uma companhia com capital aberto na bolsa com um valor de mercado na casa dos US$ 26 bilhões (R$ 144 bilhões).

A tela grande é apenas mais uma (e importante) volta nessa corrida de transformar o esporte, cada vez mais, em entretenimento. A diferença é que, desta vez, tem Brad Pitt ao volante e a trilha épica de Hans Zimmer.

