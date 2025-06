'Soccer é um saco': a curiosa relação do futebol com os EUA, o país da Copa

A própria liga precisou mudar suas regras. Até então, mantinha um rigoroso controle financeiro —uma lição dos fracassos da antiga NASL. Para acomodar Beckham sem quebrar o teto salarial, nasceu a Regra do Jogador Designado, uma exceção que permite a contratação de atletas acima desse limite, desde que o restante do elenco siga as normas.

Quando se despediu do Galaxy, em 2012, o inglês via uma nova realidade. Outros jogadores de renome seguiram seu exemplo, enquanto o público cresceu nos estádios. Mais importante do que isso, até: os times perceberam que não fazia sentido jogar em grandes estádios construídos para o futebol americano, com campos fora de especificações e muitos lugares vazios. Adotaram arenas menores em tamanho, ainda que modernas, e construídas especificamente para o futebol.

De certa maneira, a MLS entendeu que ela não escaparia do destino de ser a quinta força no país —mas que poderia fazer bonito e prosperar nessa posição.

Em 2018, David Beckham entrou em uma sociedade para ter o seu próprio time nos Estados Unidos. O Inter Miami estreou nos gramados em 2020. Em 2023, contratou o argentino Lionel Messi. Ciclo completo.

Messi durante jogo entre Inter Miami e Al Ahly no Mundial de Clubes Imagem: Hannah McKay/REUTERS

Hoje, a Major League Soccer é uma potência financeira. Segundo um estudo da SportsValue, divulgado no ano passado, a liga ocupa a 14ª posição entre as competições esportivas que mais geram receita no mundo, com faturamento anual de US$ 2 bilhões (R$ 11 bilhões). É bem menos que a NFL, do futebol americano, que lidera o ranking com US$ 19,2 bilhões (R$ 105,5 bilhões). Ainda assim, a MLS já supera o Brasileirão, cuja receita anual é de US$ 1,4 bilhão (R$ 7,7 bilhões).