Ministra defende taxação do streaming, mas diverge de artistas sobre tarifa

Nosso objetivo é manter a cultura viva, diversa e acessível, garantindo que quem produz possa viver de sua arte. A cultura representa 3,1% do PIB, gerando emprego e renda sustentável.

Com as mudanças tecnológicas e o avanço do streaming, qual é a visão do Ministério da Cultura para o futuro do audiovisual brasileiro? Há planos para fomentar coproduções e parcerias internacionais?

O audiovisual brasileiro tem grande potencial criativo e econômico. As salas de cinema voltaram a encher no pós-pandemia, e o público está cada vez mais interessado em produções nacionais. Diante disso, o Ministério tem atuado para ampliar as coproduções e parcerias internacionais, retomando acordos bilaterais e reforçando a presença do Brasil em mercados e festivais.

Exemplo disso foi a homenagem ao país no Marché du Film 2025, no Festival de Cannes, com delegação recorde e diversa. Por meio da Ancine, mantemos acordos com países como Alemanha, França, Reino Unido, China e outros, que facilitam o financiamento e a distribuição conjunta. A meta é tornar nosso audiovisual competitivo lá fora, sem perder a identidade e a diversidade cultural.

O Ministério está desenvolvendo o streaming Tela Brasil, previsto para 2025. Como está o projeto e por que optar por uma plataforma própria em vez de parcerias já existentes?

Tela Brasil será a primeira plataforma de streaming dedicada exclusivamente à produção audiovisual brasileira, com obras 100% nacionais e acesso totalmente gratuito. Estamos finalizando os preparativos para seu lançamento no segundo semestre de 2025.

A plataforma vai oferecer gradualmente um catálogo diverso de curtas, médias e longas-metragens, reunindo um panorama expressivo da cinematografia nacional em diferentes formatos e estéticas. Já destinamos R$ 4,2 milhões para o licenciamento de 447 obras, por meio de edital, com o objetivo de democratizar o acesso ao conteúdo nacional e ampliar sua presença no cotidiano dos brasileiros.

Optamos por criar uma plataforma própria para garantir autonomia, soberania tecnológica e um serviço público gratuito. Isso permite adaptar a experiência para diferentes públicos —como cineclubes, escolas e pontos de exibição—, além de valorizar o cinema brasileiro com conteúdo sob responsabilidade do MinC e de outras áreas do governo. A plataforma está sendo construída com foco em inovação, inclusão e representatividade, tanto no acervo quanto nas funcionalidades.