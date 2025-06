Veo 3: A nova IA do Google é o começo do fim do entretenimento?

O que faz disso tudo surpreendente é que o Veo 3 permite criar cenas mais longas (no momento, de até dois minutos) com uma narrativa consistente, com áudio sincronizado e continuidade. Pontos que, até outro dia, não eram possíveis. Imagine pedir para a inteligência artificial uma perseguição de carro em Tóquio, com dois personagens discutindo em português —e isso ser entregue em segundos, com um realismo quase impecável.

Veja, a seguir, um exemplo de seu uso:

Revelada em maio, durante o Google I/O 2025 —principal evento anual da empresa voltado a desenvolvedores e tecnologias emergentes—, a novidade já está acessível para quem assina o plano Ultra do Google AI, que custa US$ 1.209,90 mensais (cerca de R$ 6.800). Para quem tem menos dinheiro, é possível testar a ferramenta com limitações no pacote Pro, por R$ 96,99 ao mês.

O Google afirma que criou o produto tendo em mente a responsabilidade. Ou seja, a IA não vai atender pedidos ou resultados que possam, de alguma forma, ser prejudiciais. Além disso, os vídeos gerados vão receber uma marca d'água específica.

"As produções do Veo passarão por avaliações de segurança e verificações de conteúdo memorizado para reduzir possíveis problemas relacionados à privacidade, violação de direitos autorais, e viés", afirma o site oficial.