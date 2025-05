HBO Max retorna com ambição ousada: lançar uma novela brasileira por ano

Fundado nos Estados Unidos em 1972 pelo bilionário Charles Dolan, e depois vendido para o grupo Time Inc., o canal atravessou décadas no mercado norte-americano e se fixou no imaginário popular por meio de séries como "Família Soprano", "Game of Thrones", "Sex and the City" e, mais recentemente, "Succession" e "The Last of Us". No Brasil, atracou na TV paga em 1994 e teve também seus sucessos locais, como "Mandrake" (estrelado por Marcos Palmeira) e "O Negócio".

Isso sem mencionar os lançamentos de estúdios como Warner Bros. e Sony, que chegam ao catálogo poucos meses após a estreia nos cinemas.

Quando lançou a sua iniciativa de vídeo sob demanda por assinatura para concorrer com a Netflix, a então WarnerMedia embarcou na marca HBO Max, puxando essa herança —com o "Max" representando as outras divisões do conglomerado, como DC, TNT Sports, Cartoon Network e tantas outras. Em 2023, após a fusão com a Discovery, decidiram abandonar o prefixo. Era uma época em que os streamings eram pressionados a aumentar a quantidade de lançamentos semanais.

"Nós entendemos que, com as mudanças mais recentes do mercado, que o interesse do consumidor está cada vez mais voltado para conteúdos de qualidade. Hoje, você não vê mais ninguém falar que quer volume. As pessoas querem conteúdos que façam sentido, que ressoem, que conectem de fato com aquilo que elas estão esperando", conta Mônica Pimentel —refletindo o discurso público de David Zaslav, CEO da WBD.

"Primeiro, vimos um crescimento muito acelerado dos players do mercado em geral, seguido por um período de ajustes estratégicos, onde eles estão cada vez mais focados não só em conquistar audiência, mas também em garantir sustentabilidade financeira e oferecer conteúdo de alto impacto", detalha a executiva.