Streaming: com sucesso dos anúncios, plataformas vão virar shopping

Já a Amazon pretende ir além. A gigante do e-commerce informou que, na pausa, exibirá propagandas contextuais —ou seja, produtos relacionados ao conteúdo exibido. Gostou do suéter que a protagonista está usando na cena? Pois você poderá receber um link para comprá-lo diretamente na loja online, com apenas alguns cliques.

Na prática, o seu lazer vai se transformar em momento de compra. Quase como se esse momento virasse um shopping center, que é justamente a intersecção entre entretenimento e consumo na sociedade moderna.

Do Google, chega uma inovação que pode virar tendência. Chamado de "Peak Points" (pontos de pico, na tradução literal), o recurso permite inserir anúncios nos momentos de maior engajamento dos vídeos no YouTube —ou seja, exatamente quando o público mais está assistindo. Sabe aquele instante da grande revelação, do clímax do tutorial ou do ponto-chave da receita? Pimba, é aí que entra a publicidade. Não vai ter como fugir.

Mais inventário

A combinação de mais espectadores e mais formatos para comerciais se traduz em um maior inventário de anúncios. Ou seja, mais espaço a ser vendido.

Agora, os streamings correm para preencher essas lacunas. O principal argumento para convencer agências e marcas é que esse tipo de propaganda possui mais engajamento e atenção do que outros formatos, como banners em sites ou vídeo ignorados em redes sociais.