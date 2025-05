Streaming grátis vira tendência mundial, e Brasil é novo campo de batalha

Nos Estados Unidos, essa plataforma funciona como um hub de entretenimento, oferecendo desde canais grátis até opções de assinatura, compra e aluguel de conteúdos —algo semelhante ao que fazem Amazon no Prime Video e Apple na Apple TV.

Para o Brasil, no entanto, a estratégia foi diferente. "Como vemos que o mercado de streaming e Fast no Brasil é superimportante —justamente por ser gratuito e tudo mais—, preferimos trazer antes o módulo de Fast", conta Adriana. Segundo ela, foi o oposto do que aconteceu no México: "Nós quisemos trazer isso para o Brasil antes".

Fizemos uma experiência que nenhum lugar do mundo da Roku fez antes, porque sabemos que a penetração e a demanda por Fast aqui [no Brasil] é enorme --e tem um potencial de publicidade também muito grande. [...] Nós tivemos essa experiência no México, onde lançamos primeiro o 'convenience' e depois o Fast. Preferimos pegar tudo que aprendemos no México, comparar com os dados do mercado brasileiro e trazer o que é mais relevante, logicamente já adaptado.

Adriana Naves, chefe de distribuição de conteúdo da Roku

Como acessar e usar o Fast da Roku?

Para encontrar os canais Fast, não há segredo: acesse o sistema operacional da Roku (disponível nos dispositivos da empresa e em TVs das marcas parceiras), e clique no ícone "TV ao Vivo". A partir daí, basta zapear. São 30 sinais lineares, incluindo filmes, séries e notícias. Não é possível assistir a partir de outros meios, nem mesmo pela internet.

Lá, o espectador encontra diversos nomes conhecidos, como MasterChef, Sony e Fifa, além de emissoras de notícias como Record News e Canal UOL. Há parcerias de conteúdos com agregadores e distribuidores como Tastemade, Sofa Digital e Stingray, entre outros.