Preços na lua, audiência em queda

A questão é que, nesse mesmo período, o custo dos direitos esportivos explodiu por um conjunto de fatores. Não há um número consolidado em termos globais, mas o banco norte-americano JPMorgan fez essa conta para o mercado dos Estados Unidos. Por lá, as principais ligas nacionais custam - somadas - US$ 26 bilhões ao ano (quase R$ 130 bilhões).

No caso das grandes redes e programadores de televisão, o banco prevê um aumento anual de 5% nos próximos cinco anos. Isso em um país com inflação menor que a nossa, e em um cenário de queda de receitas. Nem o Brasil fica de fora dessa movimentação, tendo visto o surgimento das SAFs (sociedades anônimas de futebol, uma nova versão dos tão falados clubes-empresa) e até com uma disputa entre duas ligas nos bastidores.

Resultado? Com menos dinheiro no bolso, os tradicionais grupos de mídia abriram mão justamente de uma parte desses direitos.

A FIFA, por exemplo, ficou com pacotes de Copas do Mundo na mão, sem ninguém para vender. No caso do torneio de seleções femininas foi ainda pior: era o conjunto mais valioso, aquele que dava direito a todas as partidas ao vivo. A Globo pegou o menos abrangente, com cerca de metade do torneio.

A federação de futebol acabou fechando um acordo com a LiveMode, uma gerenciadora de direitos de exibição fundada pelos antigos donos do Esporte Interativo, que os repassou para a CazéTV, canal ancorado na imagem do streamer Casimiro Miguel.