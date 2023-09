Em entrevista exclusiva a esta coluna de Splash, realizada em abril, Dana White contou que a colaboração entre os dois campeonatos é tão viável que já vinha acontecendo há anos, mesmo que sem ser oficial. Na prática, uma organização faz o lutador ficar conhecido por suas técnicas de combate, enquanto a outra pode ser um trampolim para, com sorte e competência, torná-lo ator ou atriz.

"Quando você pensa sobre isso, Brock Lesnar veio para cá e se tornou o campeão peso-pesado, Ronda Rousey foi para lá e está fazendo sucesso. Vimos estrelas indo e vindo, querendo se testar no UFC ou na WWE, então acho que essa sinergia sempre existiu".

Entretenimento e negócio

Dana White vendeu o UFC, mas continua liderando a operação do campeonato Imagem: divulgação/UFC

O novo empreendimento tem valor de mercado estimado em US$ 21 bilhões (cerca de R$ 104 bilhões, na cotação atual), e o seu maior ativo são os direitos de transmissão. Nos EUA, o UFC tem um lucrativo acordo de US$ 300 milhões por ano com a ESPN que vence em 2025. Já a WWE tem contratos com NBCUniversal e Fox somando US$ 500 milhões anuais e que se encerram em 2024. Com as negociações se aproximando, a TKO aposta em um aumento desses números.

Juntas, as duas marcas podem transformar os combates nos ringues em uma diversão para todos, das crianças aos mais velhinhos. E o melhor: não possuem atores e roteiristas (que estão, no momento, em greve nos EUA), além de não ficarem presos em temporadas ou a certas épocas do ano (com eventos sem parar).