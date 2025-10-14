Audiovisual brasileiro é uma máquina de impacto econômico
Muito artista tem dificuldade com números. Mas quando eu vi os dados da pesquisa da Motion Picture Association sobre o audiovisual brasileiro, eu percebi que alguns números contam histórias mais interessantes que muito filme por aí.
R$ 70,2 bilhões. Esse foi o impacto do audiovisual no PIB brasileiro em 2024. Para colocar em perspectiva, isso equivale a 0,6% de tudo que o país produz. Pode parecer pouco, mas é mais que muita indústria que a gente considera "séria". É mais gente empregada que a indústria automobilística. É o mesmo tanto de gente trabalhando que na indústria farmacêutica.
Pera lá. A gente está falando de filmes, séries, novelas. E isso emprega mais gente que fábrica de carro? Sim.
São mais de 608 mil empregos diretos, indiretos e induzidos. E olha que interessante: para cada R$ 10 milhões que o audiovisual produz, outros R$ 12 milhões são movimentados em outras áreas da economia. É uma engrenagem gigante que faz o dinheiro circular. Restaurante, hotel, transporte, equipamento, figurino. É muito mais que só apertar o play numa série.
E tem um detalhe que me deixou de queixo caído: a produtividade. Cada trabalhador do audiovisual contribui em média R$ 259,4 mil para o PIB por ano. Isso é 3,5 vezes mais que a média nacional. E ganham R$ 6.800 por mês, quase o dobro da média salarial brasileira. A gente não está falando de subemprego ou bico. É trabalho qualificado, bem pago e que gera riqueza de verdade.
Para comparar com outras indústrias criativas, a música brasileira movimentou R$ 116 bilhões em 2024, mas a maior parte disso vem de shows ao vivo. O mercado fonográfico mesmo, aquele da música gravada que você escuta no CD ou no Spotify, gerou só R$ 3,5 bilhões. Ou seja, o audiovisual, quando a gente olha só para a produção e distribuição de conteúdo gravado, tem uma musculatura bem mais forte que a música. E isso não é para diminuir ninguém, mas para mostrar o quanto a tela tem poder.
Mas o que mais me chamou atenção foi a comparação com a indústria automobilística. A gente cresceu ouvindo que carro é desenvolvimento, que montadora gerando emprego é sinal de país forte. E olha, o audiovisual está ali, junto, gerando mais emprego que todo esse metal e motor. Só que diferente de um carro que enferruja, um filme fica para sempre. Ele vira memória, identidade, aquela história que você conta pros seus netos.
E tem mais: o setor gerou R$ 9,9 bilhões em impostos. Quase 10 bilhões que voltam pro governo e que deveriam voltar para nós em forma de escola, hospital, estrada. É dinheiro que alimenta o país e ainda provoca aquele fenômeno lindo chamado "turismo de tela". A Netflix fez parceria com a Embratur para usar as produções brasileiras como cartão postal. Imagina: alguém assiste Cidade de Deus e quer conhecer o Rio. Assiste uma série no Pantanal e já tá comprando passagem. É cultura virando motor econômico.
Claro que não é tudo perfeito. A distribuição ainda é um problema clássico do nosso audiovisual - falta estrutura para fazer os filmes chegarem nas pessoas, especialmente fora dos grandes centros. Mas isso não apaga o que já existe, só mostra o potencial gigante que a gente tem pela frente.
E é aí que mora a esperança. A Coreia do Sul exportou US$ 14 bilhões em conteúdo audiovisual em 2023. O Brasil está no mesmo patamar de faturamento interno. Se eles conseguiram virar potência global com uma política de estado que leva o audiovisual a sério, imagina a gente com nosso território continental, nossa diversidade absurda de histórias, nossos 608 mil trabalhadores já fazendo a máquina girar?
O audiovisual brasileiro não é promessa. É realidade. É fábrica funcionando, gerando emprego, pagando imposto, movimentando a economia. A pesquisa da Oxford Economics veio para provar com números o que muita gente já sabia: isso aqui não é brincadeira.
Se com as dificuldades todas a gente já chegou nesses R$ 70 bilhões, imagina quando tivermos políticas públicas fortes, regulamentação do streaming, incentivo real à distribuição, reconhecimento do audiovisual como indústria estratégica? Imagina quando cada brasileiro entender que investir em cultura não é luxo, é necessidade?
Termino esse texto com um pedido: prestem atenção no audiovisual brasileiro. Não só quando o filme ganha Oscar ou quando a série bomba na Netflix. Mas no dia a dia, na máquina que já existe. Nas mais de 600 mil famílias que dependem disso para se sustentar. Nos quase 10 bilhões que voltam em impostos. No efeito multiplicador que faz a economia inteira se mexer.
