O PodPah e a Nova Era da Mídia Brasileira

Tem também a MadHouse TV, parceria com a FURIA de e-sports, que já transmite a Kings League Brasil com Neymar e tá fazendo até o Prime Video correr atrás de parceria. Sem contar o Rango Brabo, Quebrada F.C., Batalha da Aldeia e outros programas que já fazem a galera se amarrar.

Mas sabe o que mais me impressiona? É que isso não é um caso isolado.

A CazéTV, do Casimiro, quebrou todos os recordes possíveis transmitindo a Copa do Mundo de Clubes com 5 bilhões de visualizações. O Flow, de Igor Coelho, cresceu 50% em faturamento e está com canal em TVs conectadas. A NSports virou referência em streaming esportivo. Todos eles nasceram da internet, cresceram sem pedir licença e hoje fazem as emissoras tradicionais correrem atrás.

Não é só uma mudança de números. É uma mudança de mundo.

O que o PodPah e essa galera toda provam é que a fórmula do sucesso mudou. Não é mais sobre ter a maior estrutura ou os melhores contatos. É sobre autenticidade. É sobre criar comunidade de verdade. É sobre três meninos da periferia que saíram de uma sala pequena em Osasco para um complexo de 6.500m² porque nunca perderam o jeito.

E quando você vê que dentro desse complexo vai ter uma galeria de arte urbana, uma miniquadra de basquete, 150 estações de trabalho e espaço para eventos - tudo mantendo a essência de quebrada - você entende que eles sacaram algo que as grandes corporações demoraram pra pegar: o público não quer só consumir conteúdo. Quer pertencer a algo de verdade.