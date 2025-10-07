O PodPah e a Nova Era da Mídia Brasileira
Recentemente, dois amigos de Osasco e outro de Belém do Pará anunciaram algo que parece absurdo: vão transformar seu podcast em uma TV digital completa. Mas não é só mais um estúdio bonitinho não. Estamos falando de R$ 9 milhões investidos em 6.500 metros quadrados, sete estúdios, uma gravadora (PodPah Records), um canal de e-sports (MadHouse TV) e até um programa de auditório com plateia de senhoras acima de 60 anos.
Sim, você leu certo. Em pleno 2025, quando todo mundo acha que sabe como a internet funciona, o PodPah vai lançar o Programa do Brino - apresentado pelo streamer Brino - com uma plateia composta exclusivamente por mulheres da melhor idade. É tipo juntar o Silvio Santos com a geração Z. E não sei vocês, mas eu já quero ver isso.
O que começou em 2020 como um "bate-papo com convidados" entre Igão e Mítico se transformou no que Victor Assis, o CEO, chama de "cultura de quebrada com potência de TV e linguagem de internet". E olha que não é exagero. A nova sede, que deve inaugurar em setembro, quando o canal completa cinco anos, vai abrigar desde o podcast original até o selo musical PodPah Records - com dois estúdios de gravação completos e um exclusivo para videoclipes.
Tem também a MadHouse TV, parceria com a FURIA de e-sports, que já transmite a Kings League Brasil com Neymar e tá fazendo até o Prime Video correr atrás de parceria. Sem contar o Rango Brabo, Quebrada F.C., Batalha da Aldeia e outros programas que já fazem a galera se amarrar.
Mas sabe o que mais me impressiona? É que isso não é um caso isolado.
A CazéTV, do Casimiro, quebrou todos os recordes possíveis transmitindo a Copa do Mundo de Clubes com 5 bilhões de visualizações. O Flow, de Igor Coelho, cresceu 50% em faturamento e está com canal em TVs conectadas. A NSports virou referência em streaming esportivo. Todos eles nasceram da internet, cresceram sem pedir licença e hoje fazem as emissoras tradicionais correrem atrás.
Não é só uma mudança de números. É uma mudança de mundo.
O que o PodPah e essa galera toda provam é que a fórmula do sucesso mudou. Não é mais sobre ter a maior estrutura ou os melhores contatos. É sobre autenticidade. É sobre criar comunidade de verdade. É sobre três meninos da periferia que saíram de uma sala pequena em Osasco para um complexo de 6.500m² porque nunca perderam o jeito.
E quando você vê que dentro desse complexo vai ter uma galeria de arte urbana, uma miniquadra de basquete, 150 estações de trabalho e espaço para eventos - tudo mantendo a essência de quebrada - você entende que eles sacaram algo que as grandes corporações demoraram pra pegar: o público não quer só consumir conteúdo. Quer pertencer a algo de verdade.
A meta do PodPah? Ultrapassar R$ 100 milhões de faturamento em 2026. Mas a real conquista é outra: provaram que dá pra criar um império da comunicação sem perder a alma.
Eu sou muito fã de mídia tradicional como TV Aberta e rádio. Mas é inegável que esses canais fizeram em pouco tempo de vida levou algumas décadas para alguns dos canais tradicionais e o mais legal para mim, é um movimento que acontece em lugares e com pessoas que nunca tiveram chance de fazer coisas como essas. A maioria deles começaram por que eles queriam fazer do que jeito que desse.
Eles não esperam marcas virem bancar ou investimento chegar, mas eles tinham os amigos e as ferramentas tecnológicas que estavam ali em volta, pela primeira vez na história. Não precisava ser a melhor câmera ou o melhor microfone, mas com certeza eles estavam fazendo o melhor conteúdo para uma galera que nunca tinha se visto ou ouvido assim de maneira tão autêntica. E isso que fez não só a audiência, mas as marcas e investidores virem correndo pra eles.
É como diria o aquele filme do Kevin Costner, "construa e eles virão".
Esse é um movimento que está mudando para sempre como consumimos e produzimos entretenimento e cultura no Brasil. Para se ter uma ideia, em 2024, pela primeira vez, o investimento em mídia digital superou a TV aberta. Não é só uma mudança de números, é uma mudança de centro de poder.
E quando o Programa do Brino estrear com aquelas senhoras na plateia arrasando mais que muito influencer novinho por aí, vai ficar claro que essa revolução da mídia brasileira não segue manual nenhum.
Ela cria o próprio.
