Quando Hollywood fecha a porta, o mundo abre janelas

Trump anunciou essa semana que vai taxar em 100% os filmes estrangeiros nos Estados Unidos. Pode parecer só mais uma notícia absurda vinda do norte, mas essa bomba que ele jogou pode ser exatamente a oportunidade que o cinema brasileiro e mundial precisava para parar de mendigar migalhas do império e começar a construir seus próprios reinos.

Eu não sou ingênuo de achar que uma tarifa protecionista seja uma coisa boa. Mas tem algo de poético em ver Hollywood, que sempre tratou o resto do mundo como quintal para filmagens baratas e público obediente, ter de lidar com as consequências da arrogância imperial de seu presidente. Mesmo presidente que sabe o valor de uma indústria cultural forte, pois ele criou sua persona em participações em filmes e programas de televisão.

Mas sabe o que me incomoda mais que as tarifas do Trump? É que a gente passa tanto tempo olhando para fora que esquece de olhar para dentro. O Brasil tem 203 milhões de pessoas e nosso cinema nacional mal consegue 11% do nosso próprio mercado. A gente literalmente prefere ver o homem-aranha pela décima sétima vez do que conhecer a maioria das nossas próprias histórias.