Quando Hollywood fecha a porta, o mundo abre janelas
Trump anunciou essa semana que vai taxar em 100% os filmes estrangeiros nos Estados Unidos. Pode parecer só mais uma notícia absurda vinda do norte, mas essa bomba que ele jogou pode ser exatamente a oportunidade que o cinema brasileiro e mundial precisava para parar de mendigar migalhas do império e começar a construir seus próprios reinos.
Eu não sou ingênuo de achar que uma tarifa protecionista seja uma coisa boa. Mas tem algo de poético em ver Hollywood, que sempre tratou o resto do mundo como quintal para filmagens baratas e público obediente, ter de lidar com as consequências da arrogância imperial de seu presidente. Mesmo presidente que sabe o valor de uma indústria cultural forte, pois ele criou sua persona em participações em filmes e programas de televisão.
Mas sabe o que me incomoda mais que as tarifas do Trump? É que a gente passa tanto tempo olhando para fora que esquece de olhar para dentro. O Brasil tem 203 milhões de pessoas e nosso cinema nacional mal consegue 11% do nosso próprio mercado. A gente literalmente prefere ver o homem-aranha pela décima sétima vez do que conhecer a maioria das nossas próprias histórias.
E não adianta só produzir filme. A gente precisa criar público. Público que saiba que cinema brasileiro não é só comédia romântica e drama sobre favela, embora essas histórias também sejam válidas e necessárias.
Público que entenda que o menino da periferia de São Paulo tem uma jornada tão épica quanto qualquer vingador. Que a mulher trans de Fortaleza tem uma história de resistência mais potente que qualquer filme de guerra americano.
O problema é que a gente foi educado para achar que nossas histórias não são boas o suficiente. Que para ser cinema de verdade precisa ter orçamento gigante, estrela de Hollywood e ser dublado. A gente aprendeu a ter vergonha das nossas narrativas.
E a gente aprendeu muito disso com a própria Hollywood.
Trump fechando a porta dos Estados Unidos paro mundo pode ser o sinal que faltava para gente olhar para o nosso quintal. E quando digo quintal, não falo só do Brasil. Falo da América Latina inteira, da África, da Índia, da China. Lugares onde as pessoas entendem o que é ser tratado como mercado de segunda categoria.
A Índia produz mais filmes que qualquer outro país do mundo e mantém 90% do próprio mercado interno. A China já limita filmes americanos nas suas salas. Esses países entenderam que cinema é soberania cultural. É poder contar suas próprias histórias sem pedir licença para ninguém.
E a gente? A gente precisa urgentemente fazer esse dever de casa em casa.
Fortalecer o mercado interno não é só sobre produzir mais filme com dinheiro público. É sobre criar uma cultura de cinema brasileiro. É levar cinema pra periferia, pro interior, pras cidades que nem sala tem. É fazer com que ver um filme nacional seja tão normal quanto torcer para o time da cidade.
É sobre educação audiovisual nas escolas. É sobre mostrar para as crianças que elas podem ser diretoras, roteiristas, atrizes. Que suas histórias importam. Que o sotaque delas não precisa ser escondido, que a pele delas não precisa ser clareada, que a realidade delas é digna de tela grande.
É sobre distribuição inteligente. Streamings pagam pouco pelos nossos filmes e nada de impostos para alimentar a indústria, mas a gente continua correndo atrás deles como se fosse favor. E se a gente criasse nossas próprias plataformas de streaming focadas em conteúdo latino-americano, africano, asiático?
E se a gente parasse de competir com Hollywood nos termos deles e criasse nossos próprios termos?
É sobre marketing e orgulho. A gente precisa parar de vender cinema brasileiro como "coisa de nicho pra cinéfilo" e começar a vender como o que é: entretenimento popular feito pra gente. A Globo fez isso com novela por décadas e funcionou. Por que a gente não consegue fazer com cinema?
Claro que parcerias internacionais com China, Índia e mercados africanos são fundamentais. Mas elas só vão funcionar de verdade se a gente tiver um mercado interno forte. Ninguém respeita quem não se respeita. Se a gente mesmo não valoriza nossas histórias, por que alguém lá fora valorizaria?
Trump fechando as portas pode ser o empurrão que faltava. Não pra gente bater em outra porta, mas pra gente finalmente construir nossa própria casa. Uma casa onde nossas histórias sejam as protagonistas, onde nosso público seja educado pra valorizar sua própria cultura, onde a gente não precise mais exportar talento porque aqui é o lugar onde as coisas acontecem.
No fim, cinema é sobre contar histórias humanas. E a última vez que chequei, humanidade não é monopólio dos Estados Unidos. Mas também não adianta nada a gente ficar reclamando do império se a gente mesmo não acredita no próprio reino.
