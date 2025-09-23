Com uma canção, também se luta, irmão

Quando Caetano chama a PEC de "PEC da Bandidagem", traduz em linguagem popular uma proposta complexa. Do outro lado, Gusttavo Lima visitando Bolsonaro no Alvorada e hoje anunciando candidatura própria mostra como o sertanejo vira porta-voz da direita rural.

Mas a coisa é mais sutil.

Observe como o trap da periferia canta ostentação e prosperidade em lugares que se sentem abandonados pelo Estado.

"Cash, cash", gritam os moleques, reproduzindo valores liberais através da música. A cultura não só resiste - ela também propaga ideologias econômicas e políticas pelo som.

A cultura é onde aprendemos e fortalecemos os conceitos que nos fazem ser quem somos. Por isso ela é sempre atacada em movimentos autocráticos. Porque nos faz sentir. Não importa para qual lado.

Hitler queimou livros. Stalin censurou artistas. Vários políticos do norte global estão atacando e censurando programas de televisão e artistas que não gostam.