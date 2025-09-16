O Oscar é nosso. Agora vem todo o resto...

Posts inflamados discutiam qual filme deveria ir? Por que não aquele outro? Quem fez lobby? Quem mereceu mais? O Twitter virou um campo de batalha de torcidas cinematográficas com muitas opiniões fortes sobre quem deveria estar lá.

Eu fico me perguntando: será que vale a pena gastarmos tanta energia brigando por um prêmio lá fora quando a gente tem tanta coisa para resolver dentro de casa?

Olha, eu não estou invalidando a importância do Oscar. Claro que não. Depois da histórica conquista de "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, que levou o primeiro Oscar do Brasil em 2025, as expectativas estão ainda maiores para esta nova disputa. É emocionante quando nosso cinema brilha no mundo e nossa cultura mexe com tanta gente em tanto lugar ao ponto da galera nos premiar por isso.

Mas enquanto a gente discute qual filme vai para Hollywood, mais de 750 cineastas, atores e atrizes, produtores, roteiristas e técnicos de todas as regiões do Brasil assinaram uma carta em defesa da regulação do streaming no país, mas essa luta não vira trend no X, antigo Twitter.

Imaginem se a gente colocasse a mesma energia que gastamos discutindo o Oscar em brigas como: por que as plataformas não são obrigadas a ter um percentual justo de conteúdo brasileiro? Por que não temos uma regulação que protege nossos criadores? Por que não falamos sobre formação de público para o cinema nacional?

Não me entendam mal. Eu torço para que nossos filmes sejam indicados, ganhem e façam sucesso mundial. Mas fico pensando se, enquanto a gente olha para Hollywood, não estamos deixando nosso quintal largado e sem cuidado.