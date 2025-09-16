O Oscar é nosso. Agora vem todo o resto...
Ontem (15), a Academia Brasileira de Cinema escolheu "O Agente Secreto" como o filme que irá representar o Brasil no Oscar 2026.
Os seis filmes finalistas que disputaram a chance de representar o Brasil no Oscar 2026 foram "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho; "Manas", de Marianna Brennand; "O Último Azul", de Gabriel Mascaro; "Baby", de Marcelo Caetano; "Kasa Branca", de Luciano Vidigal; e "Oeste Outra Vez", de Erico Rassi.
Se você acompanhou um pouco as notícias, deve ter visto que rolou um bafafá desde a semana passada quando os seis finalistas foram anunciados.
Posts inflamados discutiam qual filme deveria ir? Por que não aquele outro? Quem fez lobby? Quem mereceu mais? O Twitter virou um campo de batalha de torcidas cinematográficas com muitas opiniões fortes sobre quem deveria estar lá.
Eu fico me perguntando: será que vale a pena gastarmos tanta energia brigando por um prêmio lá fora quando a gente tem tanta coisa para resolver dentro de casa?
Olha, eu não estou invalidando a importância do Oscar. Claro que não. Depois da histórica conquista de "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, que levou o primeiro Oscar do Brasil em 2025, as expectativas estão ainda maiores para esta nova disputa. É emocionante quando nosso cinema brilha no mundo e nossa cultura mexe com tanta gente em tanto lugar ao ponto da galera nos premiar por isso.
Mas enquanto a gente discute qual filme vai para Hollywood, mais de 750 cineastas, atores e atrizes, produtores, roteiristas e técnicos de todas as regiões do Brasil assinaram uma carta em defesa da regulação do streaming no país, mas essa luta não vira trend no X, antigo Twitter.
Imaginem se a gente colocasse a mesma energia que gastamos discutindo o Oscar em brigas como: por que as plataformas não são obrigadas a ter um percentual justo de conteúdo brasileiro? Por que não temos uma regulação que protege nossos criadores? Por que não falamos sobre formação de público para o cinema nacional?
Não me entendam mal. Eu torço para que nossos filmes sejam indicados, ganhem e façam sucesso mundial. Mas fico pensando se, enquanto a gente olha para Hollywood, não estamos deixando nosso quintal largado e sem cuidado.
Vamos falar de números concretos: o Brasil hoje tem 3.509 salas de cinema para 215 milhões de habitantes. Isso significa aproximadamente 58 mil habitantes por sala de cinema. Para comparar, a Argentina tem 49 mil habitantes por sala, o Chile 39 mil, o México 17 mil e a Coreia do Sul 15 mil habitantes por sala. Cerca de 84 milhões de brasileiros vivem em municípios sem salas de cinema. Enquanto isso, discutimos qual filme vai tentar a sorte em Hollywood.
E não para por aí. O investimento da Ancine em distribuição é muito pequeno se comparado ao destinado à produção. Enquanto os filmes de Hollywood chegam ao Brasil com fortunas para promoção, nossos filmes lutam com orçamentos apertados para conquistar espaço nas poucas salas disponíveis.
É um ciclo cruel: sem cinema perto de casa e sem dinheiro para convencer as pessoas a saírem do sofá, como a gente faz pra formar público para o audiovisual nacional?
O amor que a gente sente pelo cinema brasileiro não pode se limitar a apenas torcer para que ele seja reconhecido lá fora. Tem que ser também o amor de construir uma indústria forte, justa e sustentável aqui dentro. Uma indústria que pague bem seus profissionais, que conte histórias de todas as regiões do país, que forme público.
O Oscar é lindo, mas não é ele que vai resolver a vida de quem faz cinema no interior, na periferia, longe dos holofotes. Sem regulação, o Brasil corre o risco de ser apenas um mercado consumidor, sem consolidar uma indústria nacional capaz de gerar emprego, renda e projeção internacional sustentável e longinquá.
Então vamos continuar torcendo pelos nossos filmes receberem troféus brilhantes no estrangeiro, mas sem esquecer que a verdadeira coroação do audiovisual brasileiro acontece aqui mesmo. Nas nossas leis, nas nossas políticas, na construção de mais salas de cinema no interior, no investimento em distribuição, na formação de público. No nosso dia a dia.
Porque no fim das contas, ter um Oscar é incrível. Mas ter uma indústria audiovisual próspera, democrática e que chegue em todos os cantos do país é revolucionário. Só perguntar para os Estados Unidos.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.