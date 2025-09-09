Por que o Brasil inteiro se reconheceu na decisão de William Bonner?
Por que todo mundo quer trabalhar uma vez por semana, viajar para lugares legais e abraçar ursos pandas na China.
Obrigado por me lerem e até semana que vem!
Hahaha! Brincadeira. (Mas não muito...)
Mas vamo lá, agora de verdade!
Na noite de segunda-feira, 1º de setembro, algo muito brasileiro aconteceu no Jornal Nacional. William Bonner, após 29 anos na bancada do telejornal mais assistido do país, anunciou ao vivo sua saída com uma frase que tocou o coração de milhões: "Eu sentia que nos meus dias só cabiam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora coisas que eu também gostaria de fazer. A conta não estava fechando."
Bonner explicou que a decisão foi amadurecida há cinco anos, durante a pandemia, quando um de seus filhos estava se mudando para estudar no exterior. Hoje, dois de seus três filhos moram e trabalham fora do país. Não foi apenas um jornalista trocando de função — foi um pai escolhendo o que realmente importa. Não só para ele, mas para praticamente todos os brasileiros.
Tenho uma teoria sobre por que essa decisão ressoou tanto com a gente. É porque existem quatro Fs que são praticamente pilares das nossas diversas culturas e que fazem a gente se reconhecer de norte a sul, leste a oeste: **Fé, Festa, Família e Fofoca**. E a história do Bonner tocou em todos eles.
A Fé: aquela fé tipicamente brasileira, que vai muito além da religião. É fé que vai dar certo, que as mudanças são para melhor, que vale a pena arriscar. Quando Bonner falou sobre os cinco anos de planejamento para "arquitetar sucessões e preparar sucessores", demonstrou nossa fé coletiva de que as transições, por mais difíceis que sejam, podem ser bem feitas. É a mesma fé que nos faz acreditar que "se Deus quiser, tudo se resolve".
A Festa: celebramos tudo e inventamos motivos para comemorar. A saída do Bonner foi anunciada justamente no dia do 56º aniversário do Jornal Nacional, transformando uma despedida em celebração de uma era. Em vez de luto, fizemos festa pelos 29 anos de história. É assim que somos: transformamos até as despedidas em momentos de gratidão e reconhecimento. Celebramos não só o que foi, mas o que virá.
A Família: o coração da decisão. Bonner foi cristalino: sentia que só conseguia fazer o que precisava, mas não o que gostaria — como estar mais presente para os filhos. Quase sempre no Brasil, família sempre vem em primeiro lugar, mesmo que isso signifique abrir mão do cargo mais prestigioso da TV brasileira. Trabalhamos, lutamos e tomamos decisões pensando na família, que vem sempre em pacote completo.
A Fofoca: nossa rede social ancestral entrou em ação imediatamente. O anúncio reverberou nas redes sociais e na imprensa em questão de horas, porque temos interesse genuíno na vida alheia que conecta comunidades. Não é maldade — é como mantemos todos informados e unidos. Por isso transformamos qualquer mudança na TV em assunto nacional e queremos saber todos os bastidores.
Quando uma história toca nesses quatro pilares simultaneamente, ela se torna irresistível para nós. É assim que transformamos fatos em narrativas que realmente ressoam. A decisão do Bonner não foi só uma mudança profissional — foi um manual de como as histórias mais poderosas do Brasil sempre dançam ao ritmo desses quatro Fs.
Tanto que as primeiras histórias sobre o César Tralli ser o substituto do Bonner bateram em se sua esposa iria largar o emprego na emissora concorrente para ir com o marido morar no Rio de Janeiro depois de anos deles torcendo por esse emprego. Praticamente todos os Fs ai também, ó.
Talvez tenhamos aqui o modelo perfeito: se você quer falar com todo o país, precisa entender que nossas narrativas mais marcantes sempre combinam fé no futuro, celebração do presente, centralidade da família e interesse genuíno pelas histórias uns dos outros.
Isso posto, boa sorte, Tralli e Bonner.
E espero que todos nós podemos um dia trabalhar um dia por semana e abraçar pandas igual o William vai fazer a partir de agora.
