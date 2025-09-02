O terror que move o cinema
Como pode um filme de um gênero que nos faz tapar os olhos e sair da sessão olhando para trás conseguir arrecadar mais de 200 milhões de dólares e conquistar 95% de aprovação da crítica? A resposta talvez esteja no fato de que o terror, esse gênero que uns amam e outros odeiam, é um dos grandes motores da inovação e da economia cinematográfica desde seu início.
"A Hora Do Mal", um dos grandes hits do cinema do ano, tem números impressionantes para um filme que muita gente ainda torce o nariz só por ser 'de terror'. Mas a verdade é que essa rejeição ao gênero sempre existiu, e foi justamente ela que forçou os cineastas a serem mais criativos, mais ousados, mais inovadores.
E quando eu digo que isso acontece desde o começo do cinema, eu não estou exagerando. O cinema foi inventado em 1896 e em 1910, Thomas Edison - sim, o mesmo cara que inventou a lâmpada - produziu o primeiro "Frankenstein" da história. Um filme de 12 minutos que custou quase nada e que muitas salas se recusaram a exibir. Mas ali estava nascendo algo revolucionário: a descoberta de que o cinema podia mexer com nossos medos mais profundos de um jeito que nenhuma outra arte conseguia.
Foi assim que o terror virou laboratório. Roger Corman, o "rei dos filmes B", criou uma verdadeira fábrica de talentos fazendo filmes de terror com orçamentos minúsculos. Dali saíram Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Jack Nicholson, Robert De Niro, James Cameron. Gente que moldou Hollywood porque aprendeu a fazer cinema sem grana, mas com muita criatividade e paixão que movem as pessoas.
No Brasil, José Mojica Marins fez o mesmo com o Zé do Caixão. Vendeu os móveis de casa para fazer "À Meia-Noite Levarei Sua Alma" em 1964, criando não só o primeiro filme de terror brasileiro, mas um ícone que até hoje assombra e inspira o mundo inteiro. Mojica provou que terror brasileiro não precisava copiar ninguém - podia falar da nossa própria escuridão, dos nossos próprios demônios.
E por que a gente tem essa fascinação com o medo?
A ciência explica: quando assistimos a um filme de terror, nosso corpo libera adrenalina e dopamina. É como se fizéssemos um exercício emocional, treinando nossa mente para lidar com situações de estresse de forma segura. Depois do susto vem o alívio, e aí o cérebro libera endorfinas - os famosos hormônios da felicidade.
Estudos mostram que pessoas que assistem filmes de terror regularmente são mais resilientes em momentos de crise. Durante a pandemia, os fãs do gênero apresentaram níveis mais equilibrados de saúde mental. É como se o terror fosse uma vacina emocional, nos preparando para enfrentar os medos reais da vida.
Mas no Brasil, ainda tratamos o terror como primo pobre do cinema. Existem poucos investimentos e as produções tem de ser feitas na raça pelas dezenas de realizadores incríveis que existem no país.
Isso é uma pena, porque além de ser bom para os negócios - filmes de terror têm custo baixo e retorno alto - é um gênero que conecta diretamente com a audiência. Aprendi isso, na prática, fazendo "O Diabo Mora Aqui". Com apenas o valor de um carro, criamos algo que tocou as pessoas, que gerou debate, que mostrou que dá para fazer terror brasileiro sem complexo de vira-lata. Passamos o filme nos maiores festivais de terror do mundo, ganhamos prêmios, lançamos em DVD em diversos mercados e hoje ele está disponível para assistir na Amazon Prime.
A indústria brasileira deveria investir mais no gênero. Não só porque é lucrativo, mas porque é através do terror que o cinema consegue ser mais honesto sobre quem somos. Nossos fantasmas, nossas culpas, nossos traumas coletivos - tudo isso pode virar combustível para histórias que assombrem e transformem. Só vale ver o que o Ryan Coogler fez com o recente "Pecadores" e a história negra estadunidense.
O terror sempre foi revolucionário. Foi ele que empurrou os limites técnicos, narrativos e estéticos do cinema. E se a gente parar para pensar, talvez seja isso que o país precise agora: a coragem de olhar para nossos próprios monstros e transformá-los em arte.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.