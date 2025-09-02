O terror que move o cinema

Como pode um filme de um gênero que nos faz tapar os olhos e sair da sessão olhando para trás conseguir arrecadar mais de 200 milhões de dólares e conquistar 95% de aprovação da crítica? A resposta talvez esteja no fato de que o terror, esse gênero que uns amam e outros odeiam, é um dos grandes motores da inovação e da economia cinematográfica desde seu início.

"A Hora Do Mal", um dos grandes hits do cinema do ano, tem números impressionantes para um filme que muita gente ainda torce o nariz só por ser 'de terror'. Mas a verdade é que essa rejeição ao gênero sempre existiu, e foi justamente ela que forçou os cineastas a serem mais criativos, mais ousados, mais inovadores.

E quando eu digo que isso acontece desde o começo do cinema, eu não estou exagerando. O cinema foi inventado em 1896 e em 1910, Thomas Edison - sim, o mesmo cara que inventou a lâmpada - produziu o primeiro "Frankenstein" da história. Um filme de 12 minutos que custou quase nada e que muitas salas se recusaram a exibir. Mas ali estava nascendo algo revolucionário: a descoberta de que o cinema podia mexer com nossos medos mais profundos de um jeito que nenhuma outra arte conseguia.