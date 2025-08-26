João Gomes, Jota.pê e Mestrinho: a resposta musical que o Brasil precisava
No último domingo eu estava no Espaço Unimed, em São Paulo, e me bateu uma sensação muito bonita.
Eu estava lá no show "Dominguinho" e olhando aquela multidão de oito mil pessoas cantando com João Gomes, Jota.pê e Mestrinho, eu pensei: que absurdamente lindo é o Brasil se reconhecendo e cantando o Brasil.
Não era só forró. Não era só MPB. Era uma coisa nova que nascia ali na nossa frente.
O projeto Dominguinho é uma daquelas coisas raras que acontecem quando você junta gente boa de lugares diferentes pra fazer algo de verdade.
João Gomes trazendo o peso do interior pernambucano, Jota.pê com sua sensibilidade paulista premiada com três Grammys Latinos, e Mestrinho temperando tudo com sua sanfona virtuosa abençoada pelo rei Dominguinhos.
Três sotaques, três histórias, um Brasil só.
O mais impressionante é como começou: sem pretensão nenhuma. Os três se reuniram no Sítio Histórico de Olinda em março só pra tocar entre amigos sob a tutela do produtor musical Daniel Mendes. Foram com cinco músicas no repertório e saíram de lá com doze gravadas em um cenário estupidamente bonito para um audiovisual primoroso.
Pura química que só o talento brasileiro consegue proporcionar.
Conversando com o produtor cultural Zé Pretim depois do show, ele me disse uma coisa que não sai da minha cabeça: "Cara, desde os Tribalistas a gente não viu um trio fazer esse sucesso unindo estilos, regiões e sotaques como o Dominguinho faz". E é verdade. Fazia tempo que não víamos o país inteiro cantando a mesma música sem precisar traduzir nada.
O mais bonito é como eles conseguiram criar algo que não precisa escolher lado. Não é pop demais pra quem gosta de raiz, nem raiz demais pra quem curte pop. Dá pra ver isso quando fazem uma releitura delicada de "Pontes Indestrutíveis" do Charlie Brown Jr., quando apresentam "Flor", a composição inédita do Mestrinho ou um grande hit do João Gomes com "Mete um Block Nele".
E me emociona muito o fato de olharem pra quem veio antes e celebrarem uma grande voz da vaquejada que se foi cedo demais ao cantar "Flor de Flamboyant" do saudoso Kara Veia.
É praticamente tudo que o Brasil é, sem forçar pra nenhum dos lados. Na medida certinha pra tu colar com seu denguinho e sair dançando.
Vendo aquela galera no show - nordestino, paulista, carioca, todo mundo junto - eu pensei que talvez seja isso que a gente estava precisando. Não mais um produto cultural que separa, mas algo que abraça nossa complexidade toda de uma vez.
O Dominguinho conseguiu fazer uma coisa que parecia impossível: criar um som que é genuinamente nosso e que todo mundo quer consumir. Tanto que esgotaram 18 mil ingressos em duas horas e meia, forçando uma data extra.
Talvez seja essa nossa revolução cultural: parar de ter vergonha de ser brasileiro e começar a celebrar isso através da nossa própria arte, com nossa própria voz.
