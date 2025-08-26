João Gomes, Jota.pê e Mestrinho: a resposta musical que o Brasil precisava

O mais bonito é como eles conseguiram criar algo que não precisa escolher lado. Não é pop demais pra quem gosta de raiz, nem raiz demais pra quem curte pop. Dá pra ver isso quando fazem uma releitura delicada de "Pontes Indestrutíveis" do Charlie Brown Jr., quando apresentam "Flor", a composição inédita do Mestrinho ou um grande hit do João Gomes com "Mete um Block Nele".

E me emociona muito o fato de olharem pra quem veio antes e celebrarem uma grande voz da vaquejada que se foi cedo demais ao cantar "Flor de Flamboyant" do saudoso Kara Veia.

É praticamente tudo que o Brasil é, sem forçar pra nenhum dos lados. Na medida certinha pra tu colar com seu denguinho e sair dançando.

Vendo aquela galera no show - nordestino, paulista, carioca, todo mundo junto - eu pensei que talvez seja isso que a gente estava precisando. Não mais um produto cultural que separa, mas algo que abraça nossa complexidade toda de uma vez.

O Dominguinho conseguiu fazer uma coisa que parecia impossível: criar um som que é genuinamente nosso e que todo mundo quer consumir. Tanto que esgotaram 18 mil ingressos em duas horas e meia, forçando uma data extra.

Talvez seja essa nossa revolução cultural: parar de ter vergonha de ser brasileiro e começar a celebrar isso através da nossa própria arte, com nossa própria voz.