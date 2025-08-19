Felca, Mariana Brennand e o superpoder da mídia funcionando para o bem
Uma amiga me perguntou outro dia se eu achava que as séries, posts, stories e afins estavam mexendo com nossa cabeça. Antes de responder, pensei no Felca.
Se você ainda não sabe quem é: Felca é o youtuber que botou milhões de pessoas para pensar sobre a adultização de crianças em um vídeo de 50 minutos. Ele já tinha feito um milagre de colocar tanta gente para ver um conteúdo tão longo na internet, esse conteúdo ainda sendo algo de extrema importância é mais milagroso ainda.
Em poucos dias, o conteúdo do vídeo pautou projetos de lei na Câmara, inspirou a tal "Lei Felca" e fez plataformas removerem perfis com milhões de seguidores. Tudo isso porque ele decidiu falar sobre algo que estava na nossa cara, mas que a gente meio que fingia não ver.
E tem também Mariana Brennand. Ela passou dez anos pesquisando a realidade de meninas na Ilha do Marajó para fazer "Manas", filme que ganhou prêmios em Veneza e conta, com uma sensibilidade rara, sobre o ciclo de abuso que muitas crianças vivem na Amazônia. Não é entretenimento barato - é cinema que dói no peito e abre os olhos.
Os dois fizeram a mesma coisa: usaram suas plataformas para jogar luz sobre realidades que a maioria de nós preferia ignorar. E funcionou. As pessoas pararam, prestaram atenção e começaram a agir.
Isso me fez pensar em como a cultura pop pode ser muito mais que diversão. Ela literalmente pauta nossas vidas. Decide do que a gente vai falar no almoço, que roupas vamos usar, que ideias vamos defender e até que leis vão ser criadas. O problema é que nem sempre esse poder está sendo usado para o bem.
A gente vive em uma época em que muito do que consumimos é feito para nos manter entretidos e consumindo. Reality shows que exploram o drama humano, influenciadores vendendo prosperidade em 30 segundos, algoritmos que nos viciam em dopamina barata. É um ciclo viciante que nos faz esquecer dos problemas reais lá fora.
Mas quando alguém como Felca ou Mariana resolve quebrar esse ciclo, a coisa muda. De repente, todo mundo está falando sobre proteção infantil. Políticos estão correndo atrás de projetos de lei. Pais estão olhando com mais atenção para o que os filhos consomem online.
É o superpoder da mídia funcionando para o bem.
A questão é: por que isso não acontece mais? Por que a maioria dos criadores de conteúdo prefere surfar na onda do algoritmo do que usar sua influência para mudar o mundo?
Talvez porque é mais fácil. Fazer um vídeo denunciando exploração infantil dá trabalho, pode trazer ameaças e certamente não vai te render tanto dinheiro quanto um react de TikTok. Pesquisar dez anos para fazer um filme sobre abuso sexual não dá tanto Ibope quanto uma comédia romântica.
Mas como diria minha avó, nem tudo que é fácil é certo.
A verdade é que todos nós, consumidores de cultura, temos parte da responsabilidade. A gente escolhe o que assiste, o que compartilha, o que torna viral. E talvez seja hora de começarmos a valorizar mais quem está disposto a incomodar, a questionar, a jogar luz onde dói.
Porque no fim das contas, a cultura pop vai continuar pautando nossas vidas. A pergunta é: que pauta a gente quer para o nosso tempo? Mais do mesmo ou a chance real de mudar as coisas?
Espero que apareçam mais Felcas e Marianas por aí. O mundo precisa de gente disposta a usar seu superpoder para o bem.
