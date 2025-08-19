Felca, Mariana Brennand e o superpoder da mídia funcionando para o bem

E tem também Mariana Brennand. Ela passou dez anos pesquisando a realidade de meninas na Ilha do Marajó para fazer "Manas", filme que ganhou prêmios em Veneza e conta, com uma sensibilidade rara, sobre o ciclo de abuso que muitas crianças vivem na Amazônia. Não é entretenimento barato - é cinema que dói no peito e abre os olhos.

Os dois fizeram a mesma coisa: usaram suas plataformas para jogar luz sobre realidades que a maioria de nós preferia ignorar. E funcionou. As pessoas pararam, prestaram atenção e começaram a agir.

Isso me fez pensar em como a cultura pop pode ser muito mais que diversão. Ela literalmente pauta nossas vidas. Decide do que a gente vai falar no almoço, que roupas vamos usar, que ideias vamos defender e até que leis vão ser criadas. O problema é que nem sempre esse poder está sendo usado para o bem.

A gente vive em uma época em que muito do que consumimos é feito para nos manter entretidos e consumindo. Reality shows que exploram o drama humano, influenciadores vendendo prosperidade em 30 segundos, algoritmos que nos viciam em dopamina barata. É um ciclo viciante que nos faz esquecer dos problemas reais lá fora.

Mas quando alguém como Felca ou Mariana resolve quebrar esse ciclo, a coisa muda. De repente, todo mundo está falando sobre proteção infantil. Políticos estão correndo atrás de projetos de lei. Pais estão olhando com mais atenção para o que os filhos consomem online.

É o superpoder da mídia funcionando para o bem.