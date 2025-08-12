Será que tem público para oito filmes brasileiros ao mesmo tempo?
Essa semana, segundo o portal Filme B, oito filmes brasileiros chegam aos cinemas. Oito. Numa semana só.
"Os enforcados", "No céu da pátria nesse instante", "Carlota Joaquina, Princesa do Brazil" (que volta às telas depois de décadas), "Placar: A revista militante", "São Miguel Arcanjo - Santuário de batalha", "Tijolo por tijolo", "Neirud" e "Rumo ao topo".
Oito histórias diferentes, oito pontos de vista, oito grupos de pessoas que passaram anos das suas vidas criando essas obras. Mas aí que mora uma pergunta que não quer calar: como vai ser a relação desses filmes com o público? Será que as pessoas irão vê-los no cinema? O tanto de oferta de filmes brasileiros não vai diluir o público entre eles?
Não é que eu esteja sendo pessimista, mas os dados da Ancine de 2024 me deixaram pensativo. Dos 265 filmes nacionais lançados no ano passado, isso mesmo, uma média de cinco filmes brasileiros toda semana, mais de cem não chegaram nem a mil espectadores. O que em muitos casos não dão cinco sessões lotadas do filme em uma sala de cinema de tamanho médio.
Do outro lado, apenas cinco filmes passaram da marca de 1 milhão de espectadores. O que são menos de 2% dos filmes lançados no ano. O sexto colocado chegou aos 500 mil, o sétimo aos 300 mil. E do décimo sétimo para baixo? Todos com menos de 50 mil pessoas na plateia.
Parecem números até que grandes, mas se observarmos os títulos internacionais e as bilheterias de outros países, a gente não tá nem fazendo cócegas, tendo um potencial mercado consumidor enorme.
E vendo esses dados, às vezes dá até vontade de se perguntar por que investimos tanto em tantos filmes se quase ninguém está vendo, certo?
Certo. Mas eu mesmo não estou falando que devemos fazer menos filmes. Pelo contrário. Mas talvez seja hora de pensarmos na cadeia inteira: da produção à poltrona do cinema. Porque não adianta ter o melhor filme do mundo se ele compete com produções hollywoodianas que gastam em marketing o orçamento inteiro de três longas nacionais.
O parque exibidor brasileiro ainda é meio tímido para o tamanho do país e do próprio cinema nacional. E não posso culpá-lo completamente - afinal, cinema é negócio também. Mas será que não tem um meio-termo entre dar espaço para o blockbuster americano da vez e apostar mais nas nossas histórias?
Talvez a resposta não esteja apenas nas salas de cinema. Talvez esteja nos streamings, nos cineclubes, nas mostras. Muitos desses filmes passam no cinema por obrigatoriedade de editais de fomento, mas talvez isso possa ser revisto para que alguns gêneros como documentários possam estrear em outras janelas e usar seus parcos recursos de distribuição para trazer um público que real verá o filme.
Torço para que esses oito filmes que estreiam essa semana tenham carreiras longas e felizes. Que encontrem seu público, seja na telona ou onde quer que as pessoas os descubram. Porque no fim das contas, o que importa é que as histórias cheguem até quem precisa vê-las.
E você, quantos filmes brasileiros assistiu esse ano?
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.