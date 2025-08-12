Será que tem público para oito filmes brasileiros ao mesmo tempo?

Não é que eu esteja sendo pessimista, mas os dados da Ancine de 2024 me deixaram pensativo. Dos 265 filmes nacionais lançados no ano passado, isso mesmo, uma média de cinco filmes brasileiros toda semana, mais de cem não chegaram nem a mil espectadores. O que em muitos casos não dão cinco sessões lotadas do filme em uma sala de cinema de tamanho médio.

Do outro lado, apenas cinco filmes passaram da marca de 1 milhão de espectadores. O que são menos de 2% dos filmes lançados no ano. O sexto colocado chegou aos 500 mil, o sétimo aos 300 mil. E do décimo sétimo para baixo? Todos com menos de 50 mil pessoas na plateia.

Parecem números até que grandes, mas se observarmos os títulos internacionais e as bilheterias de outros países, a gente não tá nem fazendo cócegas, tendo um potencial mercado consumidor enorme.

E vendo esses dados, às vezes dá até vontade de se perguntar por que investimos tanto em tantos filmes se quase ninguém está vendo, certo?

Certo. Mas eu mesmo não estou falando que devemos fazer menos filmes. Pelo contrário. Mas talvez seja hora de pensarmos na cadeia inteira: da produção à poltrona do cinema. Porque não adianta ter o melhor filme do mundo se ele compete com produções hollywoodianas que gastam em marketing o orçamento inteiro de três longas nacionais.

O parque exibidor brasileiro ainda é meio tímido para o tamanho do país e do próprio cinema nacional. E não posso culpá-lo completamente - afinal, cinema é negócio também. Mas será que não tem um meio-termo entre dar espaço para o blockbuster americano da vez e apostar mais nas nossas histórias?