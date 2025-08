No audiovisual, talvez possamos ver a IA como ferramenta e não como fim

Enquanto executivos de grandes gravadoras acordam suando de madrugada pensando se vão ser substituídos por uma inteligência artificial, um jovem produtor da periferia de São Paulo está lançando hits que estão tocando em todo o Brasil usando exatamente essa mesma tecnologia.

É engraçado como a mesma ferramenta que causa pânico nos escritórios climatizados da Faria Lima, está democratizando a criação artística nas quebradas do país inteiro.

Lembro quando produzir música era coisa de quem tinha acesso a estúdios milionários com mesas de som do tamanho de um carro. Depois vieram os softwares que mudaram tudo. De repente, qualquer um com um PC conseguia fazer beats que competiam com as grandes produções. Agora a inteligência artificial deu mais um passo gigantesco: um cara pode criar uma orquestra sinfônica inteira, arranjos complexos que levariam meses para compor e produções profissionais direto do celular.

O pessoal da Blow Records entendeu isso perfeitamente. Enquanto os grandes estúdios gastam fortunas em equipamentos e executivos fazem reuniões intermináveis sobre "ameaças tecnológicas", eles simplesmente pegaram a ferramenta e fizeram música. E deu certo.

Eles conseguiram criar um som que seria impossível de ser criado sem recursos e altos investimentos. Mas principalmente um som que talvez a própria IA não iria nunca imaginar, pois se ela só repete o que foi feito antes, misturar o funk e o trap de hoje com uma produção no estilo Tim Maia ou Marvin Gaye dos anos 1970 e 1980, nunca havia sido feito.

Essa para mim é a diferença fundamental entre quem tem privilégio e quem não tem: ver a IA como ferramenta ou como ameaça.