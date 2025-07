Para fazer cultura no Brasil, alguns de nós precisam hackear o sistema

Essa semana eu estava em uma palestra ao lado do Paulo Vieira na Soho House, em São Paulo, conversando sobre como contamos "histórias brasileiras para brasileiros".

E de repente ele soltou uma frase que me fez parar para pensar: "A gente consegue contar essas histórias por que conseguimos hackear o sistema". Eu olhei para ele e pensei: é exatamente isso.

O Paulo, um homem negro do Norte do país, criou o "Avisa Lá Que Eu Vou" e "Pablo e Luisão", duas séries que são sucesso de audiência e crítica que mostram o Brasil de verdade. Com sua cosmovisão completamente diferente das que a gente tem aqui no Sudeste, ele apresentou aquele Brasil que executivo de canal sempre achava que não ia dar ibope? Pois é, deu. E muito.